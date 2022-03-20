Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии
Стартовавший с поула Фабио Куартараро вскоре после старта откатился за пределы первой тройки, но в итоге смог стать одним из призеров Гран При
Мигель Оливейра, представляющий заводскую команду КТМ, выиграл Гран При Индонезии – второй этап чемпионата MotoGP, прошедший сегодня на трассе «Мандалика». Компанию на подиуме португальцу составили действующий чемпион мира Фабио Куартараро на Yamaha и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.
Гонка чемпионата мира в этом году прошла в Индонезии впервые после 25-летней паузы – ранее, в середине 90-х годов, этап дважды принимала трасса «Сентул» в окрестностях города Богор на острове Ява. Трасса «Мандалика», официально открытая только в ноябре прошлого года, как нетрудно догадаться, приняла столь престижное соревнование впервые.
Пауза (впрочем, намного меньшая по времени) имела место и непосредственно в день гонки: из-за сильного дождя старт гонки перенесли на час с небольшим. Еще более важным событием утром в воскресенье стало исключение из списка участников Марка Маркеса. На традиционной разминке испанец попал в серьезную (уже четвертую за уик-энд) аварию – проведенные в ближайшей к трассе больнице проверки не выявили серьезных повреждений, но из предосторожности медики MotoGP не разрешили шестикратному чемпиону мира выйти на старт.
На первых кругах пелотон основательно перемешался: многие пилоты отыграли немало позиций, многие – наоборот, потеряли. К примеру, уже в начале третьего круга в гонке лидировали Джек Миллер на Ducati, Мигель Оливейра на KTM и Алекс Ринс на Suzuki, стартовавшие с 9-й, 7-й и 8-й позиций – в то время как гонщики, начавшие заезд с первого ряда (Куартараро и оба пилота команды Pramac), весьма быстро откатились за пределы первой тройки. А Хорхе Мартин, к примеру, вскоре и вовсе выбыл из борьбы в результате падения.
Оливейра выходил в лидеры дважды. И если после успешной атаки на Куартараро в начале 6-го круга португалец достаточно быстро уступил позицию Миллеру, то на 6-м круге пилот КТМ не просто вернулся на первое место, но и сразу начал создавать отрыв – к экватору заезда двух пилотов разделяло уже около трех секунд. Примечательно, что второй пилот заводской команды КТМ не смог ехать в одном темпе с напарником: стартовав с 4-й позиции, Брэд Биндер в течение всей гонки вел борьбу в самом конце первой десятки.
Во второй половине заезда трасса оставалась влажной – и пилоты завершили гонку на тех же мотоциклах, на которых стартовали. Самыми активными гонщиками среди лидеров на этом этапе гонки были два француза – Зарко и Куартараро. Они сначала опередили Ринса, потом поменялись местами, а затем оттеснили за пределы первой тройки и Миллера, который на протяжении большей части гонки занимал 2-е место. В результате именно Куартараро (для которого это стало первым в MotoGP призовым финишем на мокрой трассе) и Зарко поднялись на подиум вместе с выигравшим гонку Оливейрой.
Одним из героев гонки стоит признать Даррина Биндера, выступающего на мотоцикле Yamaha за команду-сателлита RNF. Новичок, которого до сих пор многие считают недостаточно квалифицированным для высшей лиги чемпионата мира, закончил гонку на 10-м месте – причем на последних кругах южноафриканец на равных сражался с победителем первой гонки сезона Энеа Бастьянини.
Финишировавший 11-м итальянец, впрочем, продолжает возглавлять общий зачет чемпионата. Ближайшими преследователями пилота команды Gresini теперь являлются Брэд Биндер, Куартараро и Оливейра, уступающие лидеру 2. 3 и 5 очков соответственно.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Мигель Оливейра
|KTM
|25
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2.205
|2.205
|20
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|3.158
|0.953
|16
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|5.663
|2.505
|13
|5
|Алекс Ринс
|Suzuki
|7.044
|1.381
|11
|6
|Хоан Мир
|Suzuki
|7.832
|0.788
|10
|7
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|21.115
|13.283
|9
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|32.413
|11.298
|8
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|32.586
|0.173
|7
|10
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|32.901
|0.315
|6
|11
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|33.116
|0.215
|5
|12
|Пол Эспаргаро
|Honda
|33.599
|0.483
|4
|13
|Алекс Маркес
|Honda
|33.735
|0.136
|3
|14
|Лука Марини
|Ducati
|34.991
|1.256
|2
|15
|Франческо Баньяя
|Ducati
|35.763
|0.772
|1
|16
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|37.397
|1.634
|17
|Рауль Фернандес
|KTM
|41.975
|4.578
|18
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|47.915
|5.940
|19
|Такааки Накагами
|Honda
|49.471
|1.556
|20
|Марко Беццекки
|Ducati
|49.473
|0.002
|21
|Реми Гарднер
|KTM
|55.964
|6.491
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|Полные результаты
Старт гонки MotoGP в Индонезии отложен из-за дождя
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индонезии