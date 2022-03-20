Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии

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Мигель Оливейра, представляющий заводскую команду КТМ, выиграл Гран При Индонезии – второй этап чемпионата MotoGP, прошедший сегодня на трассе «Мандалика». Компанию на подиуме португальцу составили действующий чемпион мира Фабио Куартараро на Yamaha и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.

Гонка чемпионата мира в этом году прошла в Индонезии впервые после 25-летней паузы – ранее, в середине 90-х годов, этап дважды принимала трасса «Сентул» в окрестностях города Богор на острове Ява. Трасса «Мандалика», официально открытая только в ноябре прошлого года, как нетрудно догадаться, приняла столь престижное соревнование впервые.

Пауза (впрочем, намного меньшая по времени) имела место и непосредственно в день гонки: из-за сильного дождя старт гонки перенесли на час с небольшим. Еще более важным событием утром в воскресенье стало исключение из списка участников Марка Маркеса. На традиционной разминке испанец попал в серьезную (уже четвертую за уик-энд) аварию – проведенные в ближайшей к трассе больнице проверки не выявили серьезных повреждений, но из предосторожности медики MotoGP не разрешили шестикратному чемпиону мира выйти на старт.

На первых кругах пелотон основательно перемешался: многие пилоты отыграли немало позиций, многие – наоборот, потеряли. К примеру, уже в начале третьего круга в гонке лидировали Джек Миллер на Ducati, Мигель Оливейра на KTM и Алекс Ринс на Suzuki, стартовавшие с 9-й, 7-й и 8-й позиций – в то время как гонщики, начавшие заезд с первого ряда (Куартараро и оба пилота команды Pramac), весьма быстро откатились за пределы первой тройки. А Хорхе Мартин, к примеру, вскоре и вовсе выбыл из борьбы в результате падения.

Оливейра выходил в лидеры дважды. И если после успешной атаки на Куартараро в начале 6-го круга португалец достаточно быстро уступил позицию Миллеру, то на 6-м круге пилот КТМ не просто вернулся на первое место, но и сразу начал создавать отрыв – к экватору заезда двух пилотов разделяло уже около трех секунд. Примечательно, что второй пилот заводской команды КТМ не смог ехать в одном темпе с напарником: стартовав с 4-й позиции, Брэд Биндер в течение всей гонки вел борьбу в самом конце первой десятки.

Во второй половине заезда трасса оставалась влажной – и пилоты завершили гонку на тех же мотоциклах, на которых стартовали. Самыми активными гонщиками среди лидеров на этом этапе гонки были два француза – Зарко и Куартараро. Они сначала опередили Ринса, потом поменялись местами, а затем оттеснили за пределы первой тройки и Миллера, который на протяжении большей части гонки занимал 2-е место. В результате именно Куартараро (для которого это стало первым в MotoGP призовым финишем на мокрой трассе) и Зарко поднялись на подиум вместе с выигравшим гонку Оливейрой.

Одним из героев гонки стоит признать Даррина Биндера, выступающего на мотоцикле Yamaha за команду-сателлита RNF. Новичок, которого до сих пор многие считают недостаточно квалифицированным для высшей лиги чемпионата мира, закончил гонку на 10-м месте – причем на последних кругах южноафриканец на равных сражался с победителем первой гонки сезона Энеа Бастьянини.

Финишировавший 11-м итальянец, впрочем, продолжает возглавлять общий зачет чемпионата. Ближайшими преследователями пилота команды Gresini теперь являлются Брэд Биндер, Куартараро и Оливейра, уступающие лидеру 2. 3 и 5 очков соответственно.

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Результаты гонки