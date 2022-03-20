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MotoGP / Гран При Индонезии Отчет о гонке

Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии

Стартовавший с поула Фабио Куартараро вскоре после старта откатился за пределы первой тройки, но в итоге смог стать одним из призеров Гран При

Кирилл Качнов
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, главный редактор
Оливейра на КТМ выиграл мокрую гонку MotoGP в Индонезии
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Мигель Оливейра, представляющий заводскую команду КТМ, выиграл Гран При Индонезии – второй этап чемпионата MotoGP, прошедший сегодня на трассе «Мандалика». Компанию на подиуме португальцу составили действующий чемпион мира Фабио Куартараро на Yamaha и Жоан Зарко, представляющий команду Pramac Ducati.

Гонка чемпионата мира в этом году прошла в Индонезии впервые после 25-летней паузы – ранее, в середине 90-х годов, этап дважды принимала трасса «Сентул» в окрестностях города Богор на острове Ява. Трасса «Мандалика», официально открытая только в ноябре прошлого года, как нетрудно догадаться, приняла столь престижное соревнование впервые. 

Пауза (впрочем, намного меньшая по времени) имела место и непосредственно в день гонки: из-за сильного дождя старт гонки перенесли на час с небольшим. Еще более важным событием утром в воскресенье стало исключение из списка участников Марка Маркеса. На традиционной разминке испанец попал в серьезную (уже четвертую за уик-энд) аварию – проведенные в ближайшей к трассе больнице проверки не выявили серьезных повреждений, но из предосторожности медики MotoGP не разрешили шестикратному чемпиону мира выйти на старт.

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На первых кругах пелотон основательно перемешался: многие пилоты отыграли немало позиций, многие – наоборот, потеряли. К примеру, уже в начале третьего круга в гонке лидировали Джек Миллер на Ducati, Мигель Оливейра на KTM и Алекс Ринс на Suzuki, стартовавшие с 9-й, 7-й и 8-й позиций – в то время как гонщики, начавшие заезд с первого ряда (Куартараро и оба пилота команды Pramac), весьма быстро откатились за пределы первой тройки. А Хорхе Мартин, к примеру, вскоре и вовсе выбыл из борьбы в результате падения. 

 

Оливейра выходил в лидеры дважды. И если после успешной атаки на Куартараро в начале 6-го круга португалец достаточно быстро уступил позицию Миллеру, то на 6-м круге пилот КТМ не просто вернулся на первое место, но и сразу начал создавать отрыв – к экватору заезда двух пилотов разделяло уже около трех секунд. Примечательно, что второй пилот заводской команды КТМ не смог ехать в одном темпе с напарником: стартовав с 4-й позиции, Брэд Биндер в течение всей гонки вел борьбу в самом конце первой десятки.

Во второй половине заезда трасса оставалась влажной – и пилоты завершили гонку на тех же мотоциклах, на которых стартовали. Самыми активными гонщиками среди лидеров на этом этапе гонки были два француза – Зарко и Куартараро. Они сначала опередили Ринса, потом поменялись местами, а затем оттеснили за пределы первой тройки и Миллера, который на протяжении большей части гонки занимал 2-е место. В результате именно Куартараро (для которого это стало первым в MotoGP призовым финишем на мокрой трассе) и Зарко поднялись на подиум вместе с выигравшим гонку Оливейрой.

Одним из героев гонки стоит признать Даррина Биндера, выступающего на мотоцикле Yamaha за команду-сателлита RNF. Новичок, которого до сих пор многие считают недостаточно квалифицированным для высшей лиги чемпионата мира, закончил гонку на 10-м месте – причем на последних кругах южноафриканец на равных сражался с победителем первой гонки сезона Энеа Бастьянини. 

Финишировавший 11-м итальянец, впрочем, продолжает возглавлять общий зачет чемпионата. Ближайшими преследователями пилота команды Gresini теперь являлются Брэд Биндер, Куартараро и Оливейра, уступающие лидеру 2. 3 и 5 очков соответственно.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 Portugal Мигель Оливейра KTM     25
2 France Фабио Куартараро Yamaha 2.205 2.205 20
3 France Жоан Зарко Ducati 3.158 0.953 16
4 Australia Джек Миллер Ducati 5.663 2.505 13
5 Spain Алекс Ринс Suzuki 7.044 1.381 11
6 Spain Хоан Мир Suzuki 7.832 0.788 10
7 Italy Франко Морбиделли Yamaha 21.115 13.283 9
8 South Africa Брэд Биндер KTM 32.413 11.298 8
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 32.586 0.173 7
10 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 32.901 0.315 6
11 Italy Энеа Бастьянини Ducati 33.116 0.215 5
12 Spain Пол Эспаргаро Honda 33.599 0.483 4
13 Spain Алекс Маркес Honda 33.735 0.136 3
14 Italy Лука Марини Ducati 34.991 1.256 2
15 Italy Франческо Баньяя Ducati 35.763 0.772 1
16 Spain Маверик Виньялес Aprilia 37.397 1.634  
17 Spain Рауль Фернандес KTM 41.975 4.578  
18 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 47.915 5.940  
19 Japan Такааки Накагами Honda 49.471 1.556  
20 Italy Марко Беццекки Ducati 49.473 0.002  
21 Australia Реми Гарднер KTM 55.964 6.491  
  Spain Хорхе Мартин Ducati      
  Italy Андреа Довициозо Yamaha      
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