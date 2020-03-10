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Гран При Америк MotoGP перенесли на ноябрь из-за коронавируса

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Гран При Америк MotoGP перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Автор:
, Редактор
10 мар. 2020 г., 15:17

Из-за эпидемии старт мотоциклетного чемпионата мира отложили до 19 апреля. Первая гонка пройдет в Аргентине

Всемирная мотоциклетная федерация опубликовала обновленный календарь чемпионата мира по мотогонкам. Гран При Америк в Остине, который был запланирован на 5 апреля, решил перенести на 15 ноября. Это касается как MotoGP, так и младших классов Moto2 и Moto3. Уже купленные билеты на гонку в США будут действовать и в ноябре.

Изначально на 15 ноября был намечен финал чемпионата мира в Валенсии. Теперь гонку MotoGP на испанской трассе сдвинули на неделю вперед: она пройдет 22 ноября.

Гран При Америк – уже третий этап чемпионата по мотогонкам, пострадавший от коронавируса. Ранее организаторы отменили гонку MotoGP в Катаре. При этом заезды Moto2 и Moto3 состоялись, так как их участники уже находились к ближевосточном государстве из-за проходивших там накануне гонки предсезонных тестов. Гонку MotoGP в Таиланде перенесли с марта на октябрь.

Сейчас больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае, на второе место вышла Италия. В этой европейской стране располагаются базы команд Ducati, Aprilia, а также Yamaha. Кроме того, в MotoGP участвует шестеро гонщиков из Италии. Случаи заболевания выявлены и в Остине, где должен был состояться Гран При Америк.

Гонки MotoGP, Moto2 и Moto3 в этом сезоне в России можно будет смотреть на видеоплатформе «Мотоспорт.ТВ».

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Этап Гран При Америк Билеты
Автор Сергей Иванов

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