Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
08 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Америк
15 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Португалии
16 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
29 апр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
13 мая
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
27 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
03 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
17 июн.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Голландский ТТ
24 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
08 июл.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
12 авг.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
09 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
16 сент.
Следующее событие через
222 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
30 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
07 окт.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
21 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
28 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
11 нояб.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

Поделились
Комментарии
Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года
Автор:

Новое соглашение с промоутерами чемпионата из Dorna Sports гарантирует дальнейшее участие японского производителя в Гран При

После возвращения в премьер-класс в 1982 году Honda стала одним из самых успешных его участников, завоевав 20 титулов, последний из которых бренду принес Марк Маркес в 2019-м.

Сейчас Honda выставляет в MotoGP четыре байка RC213V заводской подготовки – два для фирменной команды в цветах Repsol, еще два для своих пилотов в составе сателлитов. В 2021-м это будут Такааки Накагами и Алекс Маркес из LCR. 

Продление контракта с MotoGP не стало сюрпризом, однако японцы подписали соглашение уже после того, как это сделали Ducati и KTM.

«Я доволен, что мы заключили новый контракт, который будет действовать с 2022 по 2026 год, – цитирует пресс-служба главу гоночных операций Нориаки Абе. – Honda выступает в чемпионате мира с 1959-го, в прошлом году мы отметили наш 800-й Гран При. Компания считает участие в гонках жизненно важным.

MotoGP позволяет нам развивать технологии и благодаря острому соперничеству обучать наших инженеров. В дальнейшем эти инженеры используют свои навыки в разработке серийной техники, что играет на руку нашим клиентам».

В новом сезоне за Repsol Honda будут выступать Марк Маркес и новобранец Пол Эспаргаро. Правда, физическая форма шестикратного чемпиона пока не позволяет говорить, что он точно выйдет на старт первых Гран При. 

Читайте также:

Yamaha, Suzuki и Aprilia пока не подтвердили участие в чемпионате мира после 2021 года. При этом итальянская марка уже объявила, что прекратит сотрудничество с командой Gresini, которая планирует выступать самостоятельно.

Honda запланировала официальную презентацию на 22 февраля, новый сезон MotoGP стартует в последний уик-энд марта в Катаре. 

Читайте также:

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

Предыдущая новость

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

Самое читаемое

1
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

14мин
2
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

20ч
3
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

1дн
4
Формула 1

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

36мин
5
Формула 1

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Самое важное:
Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года
MotoGP

Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда
MotoGP

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

3 февр. 2021 г.
MotoGP отменит Гран При Таиланда
MotoGP

MotoGP отменит Гран При Таиланда

3 февр. 2021 г.
Росси предлагали сезон в Формуле 1 за Sauber
Формула 1

Росси предлагали сезон в Формуле 1 за Sauber

31 янв. 2021 г.
На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото
Формула 1

На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото

30 янв. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

More from
Льюис Дункан
В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда Гран При Таиланда
MotoGP / Новость

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

MotoGP отменит Гран При Таиланда Гран При Таиланда
MotoGP / Новость

MotoGP отменит Гран При Таиланда

Довициозо приготовился выступать за Honda вместо Маркеса
MotoGP / Новость

Довициозо приготовился выступать за Honda вместо Маркеса

More from
Repsol Honda Team
Маркеса выписали из больницы после третьей операции
MotoGP / Новость

Маркеса выписали из больницы после третьей операции

Маркес рискует пропустить треть следующего сезона MotoGP. Гонщику сделали уже третью операцию
MotoGP / Новость

Маркес рискует пропустить треть следующего сезона MotoGP. Гонщику сделали уже третью операцию

Honda признала: Восстановление Маркеса идет хуже прогнозов
MotoGP / Новость

Honda признала: Восстановление Маркеса идет хуже прогнозов

Самое читаемое Сегодня

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Самое важное:

Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года
MotoGP MotoGP / Новость

Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда
MotoGP MotoGP / Новость

В MotoGP опровергли сообщения об отмене Гран При Таиланда

MotoGP отменит Гран При Таиланда
MotoGP MotoGP / Новость

MotoGP отменит Гран При Таиланда

Росси предлагали сезон в Формуле 1 за Sauber
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росси предлагали сезон в Формуле 1 за Sauber

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.