Honda продлила контракт с MotoGP до 2026 года

После возвращения в премьер-класс в 1982 году Honda стала одним из самых успешных его участников, завоевав 20 титулов, последний из которых бренду принес Марк Маркес в 2019-м.

Сейчас Honda выставляет в MotoGP четыре байка RC213V заводской подготовки – два для фирменной команды в цветах Repsol, еще два для своих пилотов в составе сателлитов. В 2021-м это будут Такааки Накагами и Алекс Маркес из LCR.

Продление контракта с MotoGP не стало сюрпризом, однако японцы подписали соглашение уже после того, как это сделали Ducati и KTM.

«Я доволен, что мы заключили новый контракт, который будет действовать с 2022 по 2026 год, – цитирует пресс-служба главу гоночных операций Нориаки Абе. – Honda выступает в чемпионате мира с 1959-го, в прошлом году мы отметили наш 800-й Гран При. Компания считает участие в гонках жизненно важным.

MotoGP позволяет нам развивать технологии и благодаря острому соперничеству обучать наших инженеров. В дальнейшем эти инженеры используют свои навыки в разработке серийной техники, что играет на руку нашим клиентам».

В новом сезоне за Repsol Honda будут выступать Марк Маркес и новобранец Пол Эспаргаро. Правда, физическая форма шестикратного чемпиона пока не позволяет говорить, что он точно выйдет на старт первых Гран При.

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Yamaha, Suzuki и Aprilia пока не подтвердили участие в чемпионате мира после 2021 года. При этом итальянская марка уже объявила, что прекратит сотрудничество с командой Gresini, которая планирует выступать самостоятельно.

Honda запланировала официальную презентацию на 22 февраля, новый сезон MotoGP стартует в последний уик-энд марта в Катаре.