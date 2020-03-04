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MotoGP / Новость

«Готова была только Honda». Глава MotoGP ответил критикам отмены Гран При Катара

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«Готова была только Honda». Глава MotoGP ответил критикам отмены Гран При Катара
Автор:
, Редактор
4 мар. 2020 г., 14:04

По словам Кармело Эспелеты, проведению этапа помешало наличие шести участников из Италии

В минувшее воскресенье организаторы Гран При MotoGP в Катаре неожиданно отменили этап из-за коронавируса. Позже руководитель чемпионата Кармело Эспелета подробнее рассказал о причинах такого решения, отметив, что дело в запрете на въезд в Катар для граждан из стран, где уже диагностировано множество случаев болезни.

«Для начала нас попросили составить список всех участников чемпионата из Италии, – рассказал Эспелета. – Мы сделали это, указав когда они прилетают и номера рейсов. Набралось 500 человек. Затем нас попросили изучить возможность обойтись теми механиками, которые уже присутствовали на трассе, так как мотоциклы уже были здесь.

Однако у нас шестеро гонщиков из Италии, а без них мы не смогли бы провести гонку.

В целом я могу сказать одно. Единственная команда, которая полностью была готова к старту Гран-При – это Honda. У них есть несколько итальянских сотрудников, однако они были готовы решить эту проблему».

Эспелета также ответил на критику гонщика команды Aprilia Алеша Эспаргаро, которого известие об отмене гонки застало на пути в столицу Катара Доху.

«Неужели он думает, что кто-то в Катаре, или мы сами хотели отменить эту гонку? – спросил глава чемпионата. – Я при встрече скажу ему, чтобы он лучше думал. Ну или его босс в команде может объяснить ему, сколько работы мы проделали, чтобы провести этап. Но мы не можем рисковать, тем, что наши пилоты окажутся запертыми на 14 дней на карантине в Дохе».

Теперь старт нового сезона MotoGP должен пройти 5 апреля в техасском Остине, и пока этому этапу коронавирус вроде бы не угрожает. Посмотреть его вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Джулиана Цайгенгайст

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Автор Сергей Иванов

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