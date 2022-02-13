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MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новости

Гонщику MotoGP пришлось прервать тесты из-за проблем со зрением

Дебютант премьер-класса Рауль Фернандес вынужден был досрочно остановить работу: сказались последствия серьезной аварии, в которую он попал накануне

Гонщику MotoGP пришлось прервать тесты из-за проблем со зрением
Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Ориоль Пучдемон
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Испанец из команды Tech3 KTM проехал в воскресенье, когда участники чемпионата начали финальный день тестов на индонезийской трассе «Мандалика», всего семь кругов. После этого ему пришлось завершить программу – гонщик пожаловался на проблемы со зрением. 

Днем ранее вице-чемпион Moto2 упал в 12-м повороте на скорости 200 км/ч, после чего врачи диагностировали у него легкое сотрясение мозга. 

Сразу после падения Фернандес признался, что у него двоится в глазах, но вскоре этот эффект прошел, и медики допустили Рауля к старту. При этом у Фернандеса остались синяки на лице.

Однако в воскресенье он упал вновь – на этот раз в восьмом повороте – после чего врачи посоветовали ему прекратить тесты. 

«Очень странные ощущения, я словно не чувствую скорость, – признался гонщик Motorsport.com. – И не могу нормально видеть.

Я сходил к докторам, и они велели мне остановиться, так как продолжать езду было небезопасно».

Рауль Фернандес, KTM Tech3

Рауль Фернандес, KTM Tech3

Фото: Ориоль Пучдемон

Он продолжил: «Доктор поднес палец к моему лицу и стал водить им вправо-влево. Сам палец я видел, а вот то, что позади – уже нет. 

Интересно, что я хорошо спал ночью, но утром, когда надел шлем, почувствовал головную боль. Это совсем не здорово».

Несмотря на досрочное завершение тестов, Фернандес остался доволен тем, как для него и команды сложилась предсезонная подготовка: «Зима прошла успешно. На "Сепанге" мы проехали более 250 кругов по ходу обкатки [для новичков] и трех тестовых дней.

У меня хорошие впечатления от мотоцикла и работы команды. Здесь [в Индонезии] я не проехал ни одного по-настоящему быстрого круга. Но если сравнивать темп, я очень близко к парням из заводских команд. Так что я готов к сезону».

Чемпионат MotoGP стартует в первый уик-энд марта в Катаре.

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