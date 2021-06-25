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MotoGP / Голландский ТТ Новости

Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене

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Итальянца из команды Petronas SRT теперь ждет реабилитация продолжительностью в восемь недель

Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене

Вице-чемпион мира Франко Морбиделли повредил левое колено во время тренировки. Травма оказалась достаточно серьезной, чтобы гонщик не смог выйти на старт Гран При в Ассене в этот уик-энд.

Как стало известно в пятницу, Морбиделли сделали операцию, которая продлилась один час. Он останется в больнице Болоньи до воскресенья.

«После болезненного инцидента на тренировке мы с командой приняли решение разобраться с проблемой, которая преследует меня уже долгое время, – объяснил Франко в социальных сетях. – Утром мне делали операцию, и у меня в голове была одна мысль: как можно быстрее вернуться в строй, чтобы выдавать на мотоцикле все 100%.

Мне не терпится побыстрее приступить к реабилитации. Я очень скучаю по команде, байку и болельщикам. Очень хочется вновь приезжать на трассы и наслаждаться гонками.  

Спасибо всем за поддержку».

Так как после этапа в Ассене участников MotoGP ждет перерыв протяженностью пять недель, Морбиделли, скорее всего, пропустит еще сдвоенный этап в Австрии, но имеет возможность вернуться в гонки сразу после этого. 

Заменивший его американский гонщик Супербайка Гарретт Герлофф в пятницу отстал от лучшего времени на 2,6 секунды, упав в утренней сессии. Он не сможет выступить за SRT в Шпильберге, что откроет возможность вернуться в MotoGP тест-пилоту Yamaha Кэлу Кратчлоу.

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В эти выходные поклонники MotoGP смогут увидеть квалификации и гонки всех классов из Ассела в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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Маркес попал в серьезную аварию на тренировке в Ассене: фото

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