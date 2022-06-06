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Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке

Испанец уже давно жаловался на проблемы с чувствительностью правой руки – и решил радикально решить этот вопрос в паузе между гонками

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Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке
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Сразу три гонщика MotoGP провели ночь после Гран При Каталонии на больничной койке. Для двоих такое развитие событий оказалось неожиданным – Алекс Ринс и Такааки Накагами попали в серьезную аварию на старте Барселонской гонки. 

Японец отделался синяками и ушибами – и уже опубликовал официальное заявление с извинениями за случившееся. Ринсу повезло меньше: гонщик Suzuki получил перелом запястья и теперь, возможно, вынужден будет провести какое-то время вне соревнований. 

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Еще один участник MotoGP изначально собирался к медикам – Хорхе Мартин из Pramac Ducati изначально запланировал на понедельник операцию на правой руке. Уже какое-то время испанец страдал от онемения, которое привело к его аварии в Ле-Мане и вынудило сойти год назад в Ассене. 

По просьбе Мартина Ducati нашла двух специалистов в этой области, профессора-ортопеда Фабио Катани из Модены и доктора Луиджи Таралло, который занимается травмами рук. 

Главной задачей было провести операцию так, чтобы Хорхе как можно быстрее вернулся в строй. По первым прогнозам медиков, после перенесенного вмешательства гонщик сможет выехать на трассу уже через десять дней в тренировках Гран При Германии. 

«Спасибо Ducati и доктору Таралло, которые помогли мне обрести стопроцентную форму, – написал Мартин в социальных сетях. – Скоро увидимся на трассе». 

По словам гонщика, операция прошла легко. «Все дело было в проблеме с нервом, этим мы и занимались, – объяснил он. – Я надеялся, что можно будет ничего не резать, но в итога мы все же запланировали операцию. Я отправился в Италию к доктору Таралло, который очень близок к Ducati и которому я доверяю. Надеюсь, теперь вопрос можно считать закрытым».

Мартин финишировал в воскресенье вторым в Барселоне – за круг до финиша он занимал третье место, но Алеш Эспаргаро ошибочно посчитал, что гонка уже закончена, и сбросил скорость. 

Гран При Германии на «Заксенринге» пройдет 17-19 июня.

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«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP
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«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP
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