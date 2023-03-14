Гонщику MotoGP Алешу Эспаргаро потребовалась операция
Проблемы с правой рукой начались у испанца на тестах в Портимане – в итоге ему пришлось обратиться к доктору Миру
Эспаргаро, выступающий за Aprilia, оба дня предсезонной сессии в Алгарве жаловался на боли в руке – которые лишь усилились из-за того, что смонтированные на мотоцикле аэродинамические элементы увеличили нагрузку на органы рулевого управления в поворотах.
Изначально Алеш подозревал, что дело в защемлении нерва, однако медики определили у него фиброз мышцы. Во вторник знаменитый доктор Хавьер Мир (тот, что вернул в строй Лэнса Стролла) сделал гонщику операцию в своей барселонской клинике.
В коротком официальном сообщении по этому поводу сказано, что «фиброз в мышце правой руки стал следствием воспаления из-за нагрузок и вызывал давлением на нерв, что уменьшало силу в руке».
Алешу уже делали схожую операцию в 2010 году, но медики сообщили, что два эти случая никак не связаны между собой.
При этом участие 33-летнего Эспаргаро в первом Гран При сезона, до которого осталось полторы недели, почти не вызывает вопросов.
«С этим нет никаких сомнений, – приводится в сообщении мнение медиков. – Вмешательство, которое перенес Алеш, носит локальный характер. Даже если он будет готов к гонке не на 100 процентов, то очень близко к этому».
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