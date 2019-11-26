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MotoGP / Новость

Гонщики Yamaha после тестов раскритиковали новый мотоцикл

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Гонщики Yamaha после тестов раскритиковали новый мотоцикл
Автор:
, Редактор
26 нояб. 2019 г., 09:00

Маверик Виньялес и Фабио Куартараро показали лучшее время в первый день тестов в Хересе, но оба пришли к выводу, что над мотоциклом еще предстоит поработать.

Гонщики Yamaha стали быстрейшими по итогам понедельника в Хересе. Маверик Виньялес из заводской команды показал лучшее время, а Фабио Куартараро на Petronas Yamaha стал вторым. Несмотря на это, оба остались не полностью удовлетворены поведением мотоциклов образца 2020 года.

Так, Виньялес похвалил новый двигатель, но пожаловался на шасси.

«Новое шасси отличается от прежнего, и мы нашли несколько негативных моментов, которые требуют исправления, – сказал он. – Полагаю, к тестам на "Сепанге" удастся сделать еще один шаг вперед. На самом деле, по ощущениям байк во многом напоминает прошлогодний. Но его я знаю уже год и успел освоиться, а новый еще предстоит понять и привыкнуть к нему».

Куартараро впервые испытал мотоцикл с двигателем 2020 года и остался недоволен как раз характером силового агрегата.

«С новым мотором еще предстоит поработать над электроникой, привыкнуть к нему, – заявил гонщик Petronas. – И это мой план на второй день тестов. Пока я не так комфортно чувствую себя на новом байке, как на прошлогоднем. Виньялес был быстрее меня, так как он уже тестировал этот мотоцикл в Валенсии и лучше его понимает. Ну и к тому же он просто быстрый гонщик. Но все же у него больше опыта работы с этим мотором, так что бороться с ним сложно».

После завершения сессии в Хересе предсезонная подготовка команд продолжится на трассе «Сепанг» 2-4 февраля 2020 года.

Дополнительная информация: Маттео Нуньес и Лоренцо Д'Аддерио

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Сергей Иванов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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