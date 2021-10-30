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MotoGP Новости

Гонщики Suzuki заскучали по Бривио. Но он не вернется

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Бывший глава команды рассказал о двухлетнем контракте с Alpine

Гонщики Suzuki заскучали по Бривио. Но он не вернется

В начале октября появились слухи о том, что гоночный директор команды Alpine Формулы 1 Давиде Бривио собрался вернуться на свою прежнюю работу – руководителя команды Suzuki в MotoGP. Предполагалось, что о возвращении Бривио может быть объявлено уже на прошедшем этапе в Мизано.

Этого не произошло, но сами гонщики Suzuki смогли высказать свое мнение по поводу такой возможности. Как оказалось, и Хоан Мир, и Алекс Ринс скучают по своему прежнему руководителю.

«Уход Давиде стал неожиданностью для всех в Suzuki, – сказал Мир. – Его дела принял руководитель всей программы Синичи Сахара, но у того не было для этого нужного опыта, да к тому же не хватало на все ресурсов. В итоге наше развитие замедлилось, и все это почувствовали. Сахара сам понимает, что нам нужен кто-то на замену Бривио, чтобы команда лучше справлялась. Я не знаю, вернется ли Давиде, но если да, то это будет замечательно».

«Как только появились эти слухи, я сразу написал Бривио, – добавил Ринс. – И он ответил, что не может вернуться из-за двухлетнего контракта с Alpine».

Напомним, что в прошлом году под руководством Бривио Suzuki выиграла чемпионат в командном зачете, а Хоан Мир взял личный титул. В этом сезоне новым чемпионом досрочно стал Фабио Куартараро, а вот борьба между командами еще не закончена. Посмотреть оставшиеся гонки MotoGP в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Марк Бремен

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