Гонщики Suzuki стали быстрейшими в первый день тестов MotoGP в Катаре

Финальная предсезонная сессия на катарской трассе «Лосаил» продлится три дня. Утром первого дня, когда асфальт еще оставался пыльным, участники заездов не спешили на трассу. За три первых часа всего шестеро мотогонщиков поставили зачетное время.

Лишь после этого активность стала расти – первую строчку поочередно занимали Алеш Эспаргано из Aprilia, лидер первых тестов на «Сепанге» Фабио Куартараро и пилот Ducati Андреа Довициозо.

Команда итальянца продолжала работу над уже применявшейся в прошлом сезоне системой регулировки дорожного просвета, позволяющей прижимать задок байка к асфальту на выходе из поворотов. В конце дня лидерство захватил Маверик Виньялес, чья Yamaha также имела аналогичное устройство.

В финальные полчаса инициативу перехватили представители Suzuki. Хоан Мир превзошел результат Виньялеса на 0,03 секунды, а затем еще на две тысячные быстрее напарника проехал Алекс Ринс.

Действующий чемпион мира Марк Маркес тоже ненадолго оказался на первой строчке, однако в итоге остался шестым, на одну позицию выше Валентино Росси. Испанец, который продолжает восстанавливаться после операции на плече, избежал неприятностей по ходу дня, тогда как его брат Алекс дважды упал. Также удержать равновесие в восьмом повороте не удалось Довициозо.

Заезды в Катаре финишируют в понедельник. Новый сезон MotoGP стартует 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Результаты первого дня тестов: