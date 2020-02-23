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MotoGP / Февральские тесты в Катаре / Отчет о тестах

Гонщики Suzuki стали быстрейшими в первый день тестов MotoGP в Катаре

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Гонщики Suzuki стали быстрейшими в первый день тестов MotoGP в Катаре
Автор:
23 февр. 2020 г., 09:34

Алекс Ринс на 0,002 секунды опередил Хоана Мира по итогам субботы. Действующий чемпион мира Марк Маркес показал шестое время

Финальная предсезонная сессия на катарской трассе «Лосаил» продлится три дня. Утром первого дня, когда асфальт еще оставался пыльным, участники заездов не спешили на трассу. За три первых часа всего шестеро мотогонщиков поставили зачетное время. 

Лишь после этого активность стала расти – первую строчку поочередно занимали Алеш Эспаргано из Aprilia, лидер первых тестов на «Сепанге» Фабио Куартараро и пилот Ducati Андреа Довициозо. 

Команда итальянца продолжала работу над уже применявшейся в прошлом сезоне системой регулировки дорожного просвета, позволяющей прижимать задок байка к асфальту на выходе из поворотов. В конце дня лидерство захватил Маверик Виньялес, чья Yamaha также имела аналогичное устройство.  

В финальные полчаса инициативу перехватили представители Suzuki. Хоан Мир превзошел результат Виньялеса на 0,03 секунды, а затем еще на две тысячные быстрее напарника проехал Алекс Ринс. 

Действующий чемпион мира Марк Маркес тоже ненадолго оказался на первой строчке, однако в итоге остался шестым, на одну позицию выше Валентино Росси. Испанец, который продолжает восстанавливаться после операции на плече, избежал неприятностей по ходу дня, тогда как его брат Алекс дважды упал. Также удержать равновесие в восьмом повороте не удалось Довициозо.

Заезды в Катаре финишируют в понедельник. Новый сезон MotoGP стартует 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

Результаты первого дня тестов:

Поз. Гонщик Команда Время/Отст. Круги
1 Алекс Ринс Suzuki 1:54.462 47
2 Хоан Мир Suzuki 0.002 54
3 Маверик Виньялес Yamaha 0.032 50
4 Данило Петруччи Ducati 0.172 41
5 Франко Морбиделли Petronas Yamaha 0.238 57
6 Марк Маркес Honda 0.361 42
7 Валентино Росси Yamaha 0.414 51
8 Фабио Куартараро Petronas Yamaha 0.612 56
9 Франческо Баньяя Pramac Ducati 0.742 56
10 Алеш Эспаргаро Aprilia 0.806 41
11 Андреа Довициозо Ducati 0.846 43
12 Жоан Зарко Avintia Ducati 0.898 63
13 Джек Миллер Pramac Ducati 0.968 51
14 Пол Эспаргаро KTM 0.987 43
15 Такааки Накагами LCR Honda 1.165 41
16 Брэд Биндер KTM 1.182 53
17 Тито Рабат Avintia Ducati 1.245 60
18 Мигель Оливейра KTM 1.275 42
19 Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.295 50
20 Икер Лекуона KTM 1.673 47
21 Алекс Маркес Honda 2.090 57
22 Брэдли Смит Aprilia 2.565 54
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты в Катаре
Сессия Суббота
Пилоты Алекс Ринс , Хоан Мир
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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