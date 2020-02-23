Гонщики Suzuki стали быстрейшими в первый день тестов MotoGP в Катаре
Алекс Ринс на 0,002 секунды опередил Хоана Мира по итогам субботы. Действующий чемпион мира Марк Маркес показал шестое время
Финальная предсезонная сессия на катарской трассе «Лосаил» продлится три дня. Утром первого дня, когда асфальт еще оставался пыльным, участники заездов не спешили на трассу. За три первых часа всего шестеро мотогонщиков поставили зачетное время.
Лишь после этого активность стала расти – первую строчку поочередно занимали Алеш Эспаргано из Aprilia, лидер первых тестов на «Сепанге» Фабио Куартараро и пилот Ducati Андреа Довициозо.
Команда итальянца продолжала работу над уже применявшейся в прошлом сезоне системой регулировки дорожного просвета, позволяющей прижимать задок байка к асфальту на выходе из поворотов. В конце дня лидерство захватил Маверик Виньялес, чья Yamaha также имела аналогичное устройство.
В финальные полчаса инициативу перехватили представители Suzuki. Хоан Мир превзошел результат Виньялеса на 0,03 секунды, а затем еще на две тысячные быстрее напарника проехал Алекс Ринс.
Действующий чемпион мира Марк Маркес тоже ненадолго оказался на первой строчке, однако в итоге остался шестым, на одну позицию выше Валентино Росси. Испанец, который продолжает восстанавливаться после операции на плече, избежал неприятностей по ходу дня, тогда как его брат Алекс дважды упал. Также удержать равновесие в восьмом повороте не удалось Довициозо.
Заезды в Катаре финишируют в понедельник. Новый сезон MotoGP стартует 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
Результаты первого дня тестов:
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время/Отст.
|Круги
|1
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1:54.462
|47
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.002
|54
|3
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.032
|50
|4
|Данило Петруччи
|Ducati
|0.172
|41
|5
|Франко Морбиделли
|Petronas Yamaha
|0.238
|57
|6
|Марк Маркес
|Honda
|0.361
|42
|7
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.414
|51
|8
|Фабио Куартараро
|Petronas Yamaha
|0.612
|56
|9
|Франческо Баньяя
|Pramac Ducati
|0.742
|56
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.806
|41
|11
|Андреа Довициозо
|Ducati
|0.846
|43
|12
|Жоан Зарко
|Avintia Ducati
|0.898
|63
|13
|Джек Миллер
|Pramac Ducati
|0.968
|51
|14
|Пол Эспаргаро
|KTM
|0.987
|43
|15
|Такааки Накагами
|LCR Honda
|1.165
|41
|16
|Брэд Биндер
|KTM
|1.182
|53
|17
|Тито Рабат
|Avintia Ducati
|1.245
|60
|18
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.275
|42
|19
|Кэл Кратчлоу
|LCR Honda
|1.295
|50
|20
|Икер Лекуона
|KTM
|1.673
|47
|21
|Алекс Маркес
|Honda
|2.090
|57
|22
|Брэдли Смит
|Aprilia
|2.565
|54
Предыдущая новость
Девяностые рулят. Как выглядели мотогонки в конце прошлого века
Следующая новость
«Проблем с плечом стало больше». Характер трассы в Катаре обеспокоил Маркеса
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты в Катаре
|Сессия
|Суббота
|Пилоты
|Алекс Ринс , Хоан Мир
|Команды
|Team Suzuki MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан
Гонщики Suzuki стали быстрейшими в первый день тестов MotoGP в Катаре
База данных
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты