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MotoGP Новости

Гонщики одобрили шикану в Шпильберге. Но сомнения остались

Участники MotoGP сошлись во мнении, что замена второго поворота на шикану положительно скажется на безопасности, и все же назвали новую конфигурацию «странной»

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Гонщики одобрили шикану в Шпильберге. Но сомнения остались
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Несколько дней назад трасса «Ред Булл Ринг» представила новый вариант второго поворота для гонок MotoGP: на этом месте сделали шикану в виде связки двух поворотов с углом в 90 градусов каждый.

Это было сделано по просьбе самих гонщиков, так как прежде на входе к третьему повороту их мотоциклы развивали опасную скорость. В частности в 2020 году здесь столкнулись Франко Морбиделли и Жоан Зарко.

В Аргентине, где в этот уик-энд пройдет Гран При, у участников MotoGP спросили, что они думают о новой конфигурации.

«Я вчера видел фотографии этой шиканы, – сказал лидер общего зачета Энеа Бастьянини. – Как по мне, выглядит она странно. Теперь прямая стала слишком короткой, но, конечно, это нужно уточнить на месте.

Боюсь, первый круг будет очень сложным, такая конфигурация скорее подходит для Формулы 1, а не для MotoGP».

Остальные увидели в новой «эске» только пользу.

«Гонщики действительно просили изменить трассы в этом месте, сделав поворот более медленным, – сказал Мигель Оливейра. – Мы хотели, чтобы на подъезде к третьему повороту скорость стала ниже. И с этой задачей шикана определенно справляется, теперь не придется поворачивать и одновременно тормозить с 300 км/ч.

Я думаю, в Австрии проделали отличную работу, особенно учитывая, что вокруг трассы природная территория, которую нельзя трогать, но нужно предусмотреть зоны вылетов».

С этим согласился и прошлогодний чемпион Фабио Куартараро: «С точки зрения безопасности так точно будет лучше, потому, что во втором повороте всегда происходит борьба. Вообще шикана всегда является хорошим способом повысить безопасность на длинных прямых».

Наконец, Джек Миллер из Ducati нашел у новой конфигурации дополнительные плюсы.

«Итак, они сделали шикану, – констатировал Миллер. – Это снизит скорость и позволит лучше подготовиться ко входу в третий поворот. Кроме того, эта «эска» помогает догревать левую сторону шин, с чем в Шпильберге всегда проблемы. У меня нет никаких сожалений».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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