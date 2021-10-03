Гонщики MotoGP предъявили Остину ультиматум

Трасса в американском Остине, где в эти выходные проходит этап MotoGP, большинству участников показалось непригодной для гонок такого уровня. После первых тренировок некоторые высказывались за отмену Гран При, однако всерьез это не рассматривалось.

Тем не менее, в пятницу на заседании комиссии по безопасности гонщики фактически выдвинули организаторам этапа ультиматум, по которому в случае, если покрытие трассы не будет обновлено, в следующем сезоне они сюда не поездут.

«Лишь несколько гонщиков остались довольны трассой, все остальные были возмущены ее состоянием, – заявил Алиш Эспаргаро, который присутствовал на заседании комиссии. – Тут просто невозможно гоняться. Как и многие мои соперники, я сказал, что лучше бы вообще тут не ездил. Но раз уж мы приехали, то придется выезжать и стараться адаптироваться. Если к следующему сезону ничего не исправят, то я думаю мы сюда не поедем. Полагаю, примерно 95% участников со мной согласны.

Нас спросили, что конкретно нужно исправить. Что же, мы сказали, что проблемы есть во втором повороте, десятом, да и шестой – опасен. И если это не исправить, MotoGP сюда не поедет. Это не моя забота, мне платят за то, что я гоняюсь, а не за то, чтобы составлять календарь чемпионата.

Так что надеюсь, что они все исправят. Вообще мы уже жаловались на трассу и в 2018, и в 2019 годах. Что-то на словах они и правда подправили, а мы это проглотили. Кто-то из комиссии по безопасности чемпионата приезжал сюда полтора месяца назад и сказал, что все в порядке. Я не слышал, чтобы с тех пор тут случилось землетрясение, а значит и тогда трасса была такой же непригодной, как и сейчас».

Гонка в Остине состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Марк Бремер