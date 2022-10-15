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Гонщики MotoGP испугались валлаби. Миллер их успокоил

Животное было замечено на трассе во время первой тренировки

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Гонщики MotoGP испугались валлаби. Миллер их успокоил
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Одной из главных тем обсуждения на встрече гонщиков MotoGP перед Гран При Австралии стали опасения по поводу животных на трассе. Во-первых, это гуси особой местной разновидности. Однако по их поводу гонщики сошлись на том, что сделать с этим ничего нельзя.

Гораздо большее опасение вызвало появление валлаби – сумчатого животного, некоторые виды которого напоминают кенгуру, но меньшего размера, другие больше похожи на поссумов (не путать с опоссумами). Такой зверек размером с крупную собаку был едва не сбит Алешем Эспаргаро во время первой тренировки.

Тут уже прозвучали сомнения в том, что оградительная сетка обладает достаточной высотой для того, чтобы быть препятствием для австралийской фауны, привыкшей передвигаться прыжками.

Однако местный любимец Джек Миллер из команды Ducati посоветовал соперникам не волноваться.

«Понятно, что столкновение в валлаби на скорости 350 километров в час не сулит ничего хорошего, – признал Миллер. – Но все не так страшно.

Конечно, здесь нет двухметровых оградительных сеток, но не бывает такого, чтобы кенгуру прыгали через те, что есть на трассу.

Думаю, у животного просто нора была где-то здесь. И когда мы начали заводить свои 300-сильные моторы, оно испугалось и не прибежало на трассу, а наоборот убежало с нее.

Нет ничего хорошего в животных на трассе, но что вы собираетесь с этим поделать? Уверяю вас, пока на трассе столько народу, ни одно кенгуру через сетку прыгать к нам не будет».

Дополнительная информация: Эндрю ван Левен

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