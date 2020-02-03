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MotoGP / Отчет о тестах

Гонщики KTM стали быстрейшими во второй день шейкдауна MotoGP

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Гонщики KTM стали быстрейшими во второй день шейкдауна MotoGP
Автор:
, Редактор
3 февр. 2020 г., 11:10

Дани Педроса и Пол Эспаргаро единственные проехали круг на трассе в Сепанге быстрее, чем за две минуты.

В Сепанге завершился второй день шейкдауна – неофициальных тестов MotoGP, в которых участвуют новички чемпионата и тест-пилоты команд. Как и вчера, лучшее время показал Дани Педроса на байке заводской команды KTM, второе время осталось за его напарником Полом Эспаргаро.

Третье время показал дебютант заводской команды Honda Алекс Маркес. Незадолго до окончания заездов он допустил ошибку и упал в пятом повороте. На трассе появились красные флаги, однако сам Маркес-младший не пострадал.

Далеко не все гонщики использовали транспондеры, так что результаты заездов носят неофициальный характер.

В какой-то момент на пит-лейне был замечен Хорхе Лоренсо в гоночном комбинезоне Yamaha - с 2020 года он является тест-пилотом заводской команды. Однако на трассу он так и не выехал - ожидается, что трехкратный чемпион MotoGP проедет свои круги завтра.

 

Официальные тесты в Сепанге стартуют 7 февраля. Первая гонка нового сезона состоится 8 марта в Катаре. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

  Гонщик Мотоцикл Время
1 Дани Педроса KTM 1:59,841
2 Пол Эспаргаро KTM 1:59,972
3 Алекс Маркес Honda 2:00,270
4 Мигель Оливейра KTM 2:00,695
5 Микеле Пирро Ducati spec1 2:00,695
6 Штефан Брадль Honda 2:00,749
7 Брэд Биндер KTM 2:00,899
8 Сильвен Гинтоли Suzuki 2:01,125
9 Брэдли Смит Aprilia 2:01,240
10 Микеле Пирро Ducati spec2 2:01,708

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Серия MotoGP
Автор Сергей Иванов

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