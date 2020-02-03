Гонщики KTM стали быстрейшими во второй день шейкдауна MotoGP

В Сепанге завершился второй день шейкдауна – неофициальных тестов MotoGP, в которых участвуют новички чемпионата и тест-пилоты команд. Как и вчера, лучшее время показал Дани Педроса на байке заводской команды KTM, второе время осталось за его напарником Полом Эспаргаро.

Третье время показал дебютант заводской команды Honda Алекс Маркес. Незадолго до окончания заездов он допустил ошибку и упал в пятом повороте. На трассе появились красные флаги, однако сам Маркес-младший не пострадал.

Далеко не все гонщики использовали транспондеры, так что результаты заездов носят неофициальный характер.

В какой-то момент на пит-лейне был замечен Хорхе Лоренсо в гоночном комбинезоне Yamaha - с 2020 года он является тест-пилотом заводской команды. Однако на трассу он так и не выехал - ожидается, что трехкратный чемпион MotoGP проедет свои круги завтра.

Официальные тесты в Сепанге стартуют 7 февраля. Первая гонка нового сезона состоится 8 марта в Катаре. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспорт.ТВ».