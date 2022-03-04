Гонщики Ducati отказались от новых моторов на 2022 год

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Лидер заводской команды Ducati Франческо Баньяя принял решение выступать в сезоне 2022 года на мотоцикле с прошлогодней моделью двигателя. По правилам чемпионата, его напарник Джек Миллер обязан будет использовать такой же мотор.

Начиная с первой тренировки, которая стартует сегодня в 13:40 по московскому времени, вводится заморозка на доработку мотора. То есть Баньяя и Миллер весь сезон проедут с той моделью двигателя, с которой они сегодня выедут на трассу.

Ранее оба гонщика на тестах имели возможность опробовать свои мотоциклы как с мотором 2021 года, так и с новым двигателем 2022 года. У последнего выявился недостаток – слишком «агрессивная» реакция на открытие газа.

При этом производитель также доработал моторы 2021 года. То есть в итоге на мотоциклах Баньяи и Миллера будут стоять «переходные» двигатели на основе прошлогодних моторов, но с доработками от модели 2022 года.

Напомним, что в прошлом сезоне именно моторы Ducati считались в чемпионате самыми мощными.