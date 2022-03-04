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MotoGP / Гран При Катара Новости

Гонщики Ducati отказались от новых моторов на 2022 год

Двигатель 2022 года был признан «слишком агрессивным»

Гонщики Ducati отказались от новых моторов на 2022 год
Герман Гарсия Казанова
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Лидер заводской команды Ducati Франческо Баньяя принял решение выступать в сезоне 2022 года на мотоцикле с прошлогодней моделью двигателя. По правилам чемпионата, его напарник Джек Миллер обязан будет использовать такой же мотор.

Начиная с первой тренировки, которая стартует сегодня в 13:40 по московскому времени, вводится заморозка на доработку мотора. То есть Баньяя и Миллер весь сезон проедут с той моделью двигателя, с которой они сегодня выедут на трассу.

Ранее оба гонщика на тестах имели возможность опробовать свои мотоциклы как с мотором 2021 года, так и с новым двигателем 2022 года. У последнего выявился недостаток – слишком «агрессивная» реакция на открытие газа.

При этом производитель также доработал моторы 2021 года. То есть в итоге на мотоциклах Баньяи и Миллера будут стоять «переходные» двигатели на основе прошлогодних моторов, но с доработками от модели 2022 года.

Напомним, что в прошлом сезоне именно моторы Ducati считались в чемпионате самыми мощными.

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