MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Эмилии-Романьи
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Этап в процессе . . .
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали

Поделились
Комментарии
Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали
Автор:
, Главный редактор

В момент, когда борьба за титул вступила в решающую фазу, FIM приняла решение, которое многие наверняка сочтут спорным и противоречивым

Международная мотоциклетнам федерация оштрафовала на 50 очков марку Yamaha за использование «незаконных» деталей моторов на Гран При Испании в Хересе – гонке, открывшей нынешний сезон MotoGP. Оштрафованы и команды, выступающие на мотоциклах Yamaha (в чемпионате существуют отдельные зачеты для команд и производителей): заводской коллектив потерял 20 баллов, Petronas Yamaha – 37.

В результате этого решения Yamaha в зачете производителей откатилась с первого места на третье (лидером стала Ducati), а заводской коллектив в командном зачете переместился с 4-й строчки на 5-ю. Petronas Yamaha осталась на второй позиции в командном зачете даже после потери очков.

Проблемной деталью для японской марки стали клапаны системы газораспределения. Представители федерации выяснили, что детали, которые использовались на Гран При Испании, соответствуют техтребованиям – но отличаются от образцов, которые японцы предоставили в начале сезона в процессе омологации. Что является нарушением существующих в MotoGP процедур.

Федерация никак не наказала пилотов, выступающих на мотоциклах Yamaha (трое из них сейчас входят в первую пятерку общего зачета) – что наверняка вызовет неоднозначную реакцию в паддоке чемпионата мира.

Читайте также:

Ситуация с двигателями Yamaha на первых двух этапах чемпионата сразу обратила на себя внимание болельщиков и экспертов. Пилоты японской марки дважды сходили с трассы из-за поломки мотора. Предположительно причиной проблем стали именно клапана – точнее, ошибка, допущенная в процессе их производства одним из двух поставщиков Yamaha. По информации Motorsport.com, после этого инженерам Yamaha причем пусть и не слишком сильно, но снизить уровень максимальных оборотов двигателя.

Читайте также:

Очередной этап MotoGP пройдет в эти выходные. Как обычно, прямые трансляции квалификации (в субботу в 16:00) и гонки (в воскресенье в 15:25) проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест

Предыдущая новость

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Как Mercedes крупно ошибся с шинами в Имоле. И подарил Ферстаппену шанс на победу – правда, ну очень маленький
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Как Mercedes крупно ошибся с шинами в Имоле. И подарил Ферстаппену шанс на победу – правда, ну очень маленький

Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год

Вам важно, чем Хюлькенберг пашет в саду? А кто-то увидел в этом важный намек!
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вам важно, чем Хюлькенберг пашет в саду? А кто-то увидел в этом важный намек!

Джовинацци мечтал о гонке без радио. А когда оно отключилось – пришел в ужас
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джовинацци мечтал о гонке без радио. А когда оно отключилось – пришел в ужас

Шварцман прошелся на камеру лунной походкой. В костюме сумоиста!
Формула 2 Формула 2 / Новость

Шварцман прошелся на камеру лунной походкой. В костюме сумоиста!

Официально: Формула 1 проведет гонку в Саудовской Аравии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Формула 1 проведет гонку в Саудовской Аравии

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали
MotoGP MotoGP / Новость

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Самое важное:

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали
MotoGP MotoGP / Новость

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест
MotoGP MotoGP / Новость

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест

Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года
MotoGP MotoGP / Новость

Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года

Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли
MotoGP MotoGP / Аналитика

Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Mercedes крупно ошибся с шинами в Имоле. И подарил Ферстаппену шанс на победу – правда, ну очень маленький

2
Формула 1

Проставлены все даты. Autosport опубликовал уточненный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год

3
Формула 1

Вам важно, чем Хюлькенберг пашет в саду? А кто-то увидел в этом важный намек!

4
Формула 1

Джовинацци мечтал о гонке без радио. А когда оно отключилось – пришел в ужас

5
Формула 2

Шварцман прошелся на камеру лунной походкой. В костюме сумоиста!

Самое важное:

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали
MotoGP

Гонщикам Yamaha простили езду с нелегальными моторами. Саму Yamaha наказали

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест
MotoGP

Росси вылечился от вируса. Но чтобы стартовать в гонке, нужен еще один тест

Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года
MotoGP

Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года

Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли
MotoGP

Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли

Honda намекнула на возвращение Маркеса в этом сезоне
MotoGP

Honda намекнула на возвращение Маркеса в этом сезоне

Последние видео

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.