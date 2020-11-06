Международная мотоциклетнам федерация оштрафовала на 50 очков марку Yamaha за использование «незаконных» деталей моторов на Гран При Испании в Хересе – гонке, открывшей нынешний сезон MotoGP. Оштрафованы и команды, выступающие на мотоциклах Yamaha (в чемпионате существуют отдельные зачеты для команд и производителей): заводской коллектив потерял 20 баллов, Petronas Yamaha – 37.

В результате этого решения Yamaha в зачете производителей откатилась с первого места на третье (лидером стала Ducati), а заводской коллектив в командном зачете переместился с 4-й строчки на 5-ю. Petronas Yamaha осталась на второй позиции в командном зачете даже после потери очков.

Проблемной деталью для японской марки стали клапаны системы газораспределения. Представители федерации выяснили, что детали, которые использовались на Гран При Испании, соответствуют техтребованиям – но отличаются от образцов, которые японцы предоставили в начале сезона в процессе омологации. Что является нарушением существующих в MotoGP процедур.

Федерация никак не наказала пилотов, выступающих на мотоциклах Yamaha (трое из них сейчас входят в первую пятерку общего зачета) – что наверняка вызовет неоднозначную реакцию в паддоке чемпионата мира.

Ситуация с двигателями Yamaha на первых двух этапах чемпионата сразу обратила на себя внимание болельщиков и экспертов. Пилоты японской марки дважды сходили с трассы из-за поломки мотора. Предположительно причиной проблем стали именно клапана – точнее, ошибка, допущенная в процессе их производства одним из двух поставщиков Yamaha. По информации Motorsport.com, после этого инженерам Yamaha причем пусть и не слишком сильно, но снизить уровень максимальных оборотов двигателя.

Очередной этап MotoGP пройдет в эти выходные. Как обычно, прямые трансляции квалификации (в субботу в 16:00) и гонки (в воскресенье в 15:25) проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».