Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?

Наиболее необычным эпизодом недавнего мотоциклетного Гран При Каталонии стала история с расстегнувшимся комбинезоном Фабио Куартараро. За 5 кругов до финиша молния на комбинезоне разошлась, что создало пилоту заметные сложности – а также послужило основанием для начисления гонщику 3-х штрафных секунд за нарушение правил безопасности.

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Однако в связи с этим может возникнуть вопрос: почему под комбинезоном лидера Yamaha не было белья, которое носят и пилоты всех автогоночных серий, и многие соперники Куартараро?

Почему ношение белья в мотогонках не является обязательным – догадаться несложно. В автогонках пользование этими предметами одежды прописано в правилах, так как белье имеет огнеупорные свойства и позволяет существенно снизить риск получения спортсменом ожогов. Для мотоциклистов же – по понятным причинам – угроза возгорания техники не входит в число наиболее серьезных.

Почему же тогда одни пилоты MotoGP пользуются бельем, а другие – нет. На этот вопрос российской редакции Motorsport.com некоторое время назад ответил Маверик Виньялес: «Это вопрос комфорта. Лично я предпочитают надевать белье. Во-первых, с ним удобнее стягивать комбинезон, он не норовит прилипнуть к телу. Во-вторых, по моему опыту, в случае падения при комбинезоне, надетом на голое тело, остается больше небольших синяков и ссадин. Но кому-то чем меньше надето, тем лучше».

Снова увидеть голую грудь Куартараро (к примеру, во время предстартовой процедуры) можно будет 19 и 20 июня. В эти дни на трассе «Заксенринг» пройдет Гран При Германии, а на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» пройдут прямые трансляции квалификации и гонки.