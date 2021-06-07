Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?
Напарник оштрафованного пилота объяснил нам, почему некоторые мотогонщики надевают что-то под комбинезон, а некоторые – нет
Наиболее необычным эпизодом недавнего мотоциклетного Гран При Каталонии стала история с расстегнувшимся комбинезоном Фабио Куартараро. За 5 кругов до финиша молния на комбинезоне разошлась, что создало пилоту заметные сложности – а также послужило основанием для начисления гонщику 3-х штрафных секунд за нарушение правил безопасности.
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Однако в связи с этим может возникнуть вопрос: почему под комбинезоном лидера Yamaha не было белья, которое носят и пилоты всех автогоночных серий, и многие соперники Куартараро?
Почему ношение белья в мотогонках не является обязательным – догадаться несложно. В автогонках пользование этими предметами одежды прописано в правилах, так как белье имеет огнеупорные свойства и позволяет существенно снизить риск получения спортсменом ожогов. Для мотоциклистов же – по понятным причинам – угроза возгорания техники не входит в число наиболее серьезных.
Почему же тогда одни пилоты MotoGP пользуются бельем, а другие – нет. На этот вопрос российской редакции Motorsport.com некоторое время назад ответил Маверик Виньялес: «Это вопрос комфорта. Лично я предпочитают надевать белье. Во-первых, с ним удобнее стягивать комбинезон, он не норовит прилипнуть к телу. Во-вторых, по моему опыту, в случае падения при комбинезоне, надетом на голое тело, остается больше небольших синяков и ссадин. Но кому-то чем меньше надето, тем лучше».
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Снова увидеть голую грудь Куартараро (к примеру, во время предстартовой процедуры) можно будет 19 и 20 июня. В эти дни на трассе «Заксенринг» пройдет Гран При Германии, а на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» пройдут прямые трансляции квалификации и гонки.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии
|Пилоты
|Маверик Виньялес , Фабио Куартараро
|Автор
|Кирилл Качнов