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Гонщик Suzuki пожаловался на проблемы с дыханием после аварии на 300 км/ч

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Гонщик Suzuki пожаловался на проблемы с дыханием после аварии на 300 км/ч
Автор:
20 дек. 2019 г., 10:05

Хоан Мир рассказал, что после серьезной аварии на тестах в августе ему было тяжело дышать по ходу нескольких Гран При.

Мир был вынужден пропустить Гран При в Австрии и Великобритании после того, как получил ушибы легких в результате жесткой аварии на скорости почти 300 км/ч на тестах после гонки в Чехии.

Он вернулся в борьбу в Мизано и сумел финишировать в первой восьмерке, а год закончил в качестве второго лучшего новичка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. По словам испанца, врачи сообщили, что на восстановление после такой травмы ему потребуется полгода.

«Мне было трудно в нескольких гонках, но не здесь, – сказал Мир на последнем этапе сезона в Валенсии. – Были сложности в Малайзии, потому что из-за высокой температуры и влажности дышать было тяжелее, чем обычно. В Валенсии, Австралии и Японии проблем не было. Но в Таиланде и Сепанге – да. Теперь у меня есть время прийти в себя. Врачи сказали, что нужно где-то шесть месяцев для восстановления».

В дебютном сезоне в премьер-классе Миру удалось девять раз финишировать в топ-10. Подводя итоги года, Хоан отметил, что мог бы бороться за подиумы, но ему мешали плохие выступления в квалификациях. 

«Из-за травм – особенно из-за одной серьезной – сезон выдался сложным, – добавил Мир, который пять раз квалифицировался на трех первых рядах в 2019-м. – Потенциал у нас был, но не везло. Так бы я и охарактеризовал этот сезон. На многих тренировках и даже в гонках мы показали, что наш темп позволял бороться в первой тройке, но затем всегда откатывались назад. В этой категории борьба очень плотная, прибавлять действительно сложно. Над этим нам следует поработать».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хоан Мир
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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