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MotoGP / Гран При Италии Новости

Гонщик MotoGP въехал в соперника еще до старта. Все из-за подушки безопасности

Автор:
, Журналист (Италия)

Энеа Бастьянини вспомнил новые подробности того, как въехал в стоящего Жоана Зарко

Гонщик MotoGP въехал в соперника еще до старта. Все из-за подушки безопасности

Аварии в гонке Гран При Италии начались еще до старта заезда. При формировании стартовой решетки дебютант чемпионата Энеа Бастьянини на полном ходу въехал сзади в Жоана Зарко. Байк итальянца в итоге оказался непригоден для гонки, а вот француз смог принять участие в заезде.

 

После финиша Бастьянини заявил, что Зарко затормозил в неожиданном месте, чем застал его врасплох. Но позднее добавил к истории новые детали.

«Подъезжая к стартовой позиции, я заметил, что у меня подушка безопасности не готова к использованию, – сказал итальянец. – И из-за этого потерял концентрацию. К сожалению. Когда я подъехал [к стартовой прямой], Зарко встал сразу за последним поворотом. Я ничего не мог поделать и въехал в него на полной скорости».

Отметим, что подушка безопасности у пилотов MotoGP находится в комбинезоне, а индикатор ее готовности виден прямо на его поверхности.

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Бастьянини и Зарко рассказали об аварии по пути на старт

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Бастьянини и Зарко рассказали об аварии по пути на старт
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Жоан Зарко , Энеа Бастьянини
Автор Лоренца Д'Аддерио

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