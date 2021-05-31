Гонщик MotoGP въехал в соперника еще до старта. Все из-за подушки безопасности
Энеа Бастьянини вспомнил новые подробности того, как въехал в стоящего Жоана Зарко
Аварии в гонке Гран При Италии начались еще до старта заезда. При формировании стартовой решетки дебютант чемпионата Энеа Бастьянини на полном ходу въехал сзади в Жоана Зарко. Байк итальянца в итоге оказался непригоден для гонки, а вот француз смог принять участие в заезде.
После финиша Бастьянини заявил, что Зарко затормозил в неожиданном месте, чем застал его врасплох. Но позднее добавил к истории новые детали.
«Подъезжая к стартовой позиции, я заметил, что у меня подушка безопасности не готова к использованию, – сказал итальянец. – И из-за этого потерял концентрацию. К сожалению. Когда я подъехал [к стартовой прямой], Зарко встал сразу за последним поворотом. Я ничего не мог поделать и въехал в него на полной скорости».
Отметим, что подушка безопасности у пилотов MotoGP находится в комбинезоне, а индикатор ее готовности виден прямо на его поверхности.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Жоан Зарко , Энеа Бастьянини
|Автор
|Лоренца Д'Аддерио