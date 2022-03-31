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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Гонщик MotoGP провалил тест на COVID и пропустит этап в Аргентине

Такааки Накагами, выступающий за LCR Honda, не сможет выйти на старт в этот уик-энд

Герман Гарсия Казанова
Автор:
Гонщик MotoGP провалил тест на COVID и пропустит этап в Аргентине
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Сезон MotoGP после недельной паузы продолжится в этот уик-энд третьим этапом на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» – однако не для всех. Даже несмотря на то, что все его участники прошли вакцинацию от коронавируса, неприятные сюрпризы продолжаются. В этот раз не повезло Такааки Накагами. 

Его проба, взятая утром в понедельник в Испании, принесла положительный результат. В кратком заявлении команда LCR сообщила, что для исключения ошибки японцу сделали еще два теста, однако они также показали присутствие вируса в его организме. 

Несмотря на то, что у самого Такааки нет никаких симптомов заболевания, он не сможет выступить в Аргентине – и рассчитывает вернуться в строй неделей позже в американском Остине. 

Накагами объяснил: «Жаль, что я не приму участия в аргентинской гонке. Должен извиниться перед командой. Я не ощущаю никаких симптомов болезни и вообще чувствую себя хорошо».

LCR не будет заменять Накагами и выставит на этап только Алекса Маркеса. 

Также на трассе «Термас-де-Рио-Ондо» не будет еще одного представителя Honda – Марк Маркес продолжает восстанавливаться после недавнего падения в Индонезии, которое привело к возвращению проблем со зрением.

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