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Нынешняя ситуация в Ducati наверняка вызовет у гоночных болельщиков немало ассоциаций. Не так давно выступающий в ее составе Франческо Баньяя прочно занял место лидера, а опытный Джек Миллер стабильно зарабатывает очки.

Сейчас в паддоке MotoGP активно обсуждают вопрос о том, что Миллера с будущего года заменят на кого-то из молодых гонщиков. При этом сам Баньяя хотел бы сохранить нынешнего напарника.

Как тут не вспомнить схожие сюжеты из Ф1: как Себастьян Феттель был против замены Кими Райкконена на Шарля Леклера в Ferrari, а Льюис Хэмилтон пытался заблокиновать появление в Mercedes Джорджа Расселла. В обоих случаях опасения именитых гонщиков, как оказалось, были не беспочвенными.

Что до Ducati, то самым очевидным кандидатом на замену Миллеру сейчас выглядит Энеа Бастьянини из сателлита Gresini. Чемпион Moto2 позапрошлого года выиграл недавнюю гонку в Ле-Мане, поднявшись на вершину подиума уже в третий раз со старта чемпионата. При этом 24-летний итальянец на трассе выиграл дуэль у Баньяи.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, может ли теперь Ducati отказаться от его приглашения в главную команду, Бастьянини заметил: «Не знаю, я не босс команды. Но думаю, я смотрюсь получше других гонщиков марки.

Франческо [Баньяя] вчера сказал, что хотел бы и дальше выступать с Джеком [Миллером]. Это его выбор, но я не знаю, в какой степени Ducati станет прислушиваться к нему.

Я же, даже оставшись в Gresini или перейдя в другую команду, при сохранении заводской поддержки буду быстр».

Говоря о предпочтении Баньяи в отношении партнера, гонщик добавил: «Думаю, он предпочитает Миллера, так как в этом случае останется лидером команды. Он знает о моем потенциале и о том, что это [переход Бастьянини] станет для него проблемой».

Франческо Баньяя, Ducati Team, Энеа Бастьянини, Team Gresini Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Я умею выстраивать отношения с напарниками»

Баньяя, для которого Гран При Франции закончился обидным падением незадолго до финиша, так объяснил свои предпочтения: «Мы с Джеком выступаем вместе с 2019 года, так что я отлично его знаю.

Это вполне нормально, что при выборе парня, с которым ты хочешь делить боксы, ты предпочитаешь того, с кем уже много общался и провел много времени.

Мы друзья, а потому Джек – мой первый выбор. Вдобавок, мы хорошо работаем как напарники».

Он добавил: «Впрочем, выбор тут за командой. Будет это Энеа, Хорхе Мартин – для меня не столь важно. Мне всегда удается выстроить хорошие отношения с напарником. А Энеа, я думаю, заслуживает этого места, так как он был очень силен в Остине и победил в этот раз».

Падение Франческо Баньяи, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Свое собственное падение Баньяя объяснил так: «Когда Бастьянини обогнал меня, я решил сразу отыграться. Но ошибся в восьмом повороте, затормозил чуть сильнее, чем следовало, заблокировал переднее колесо и проехал по прямой.

В этот момент я подумал: "Так, никакого прессинга, я все равно отыграюсь". Теперь идея была в том, чтобы не особенно спешить, так как я знал, что это легко может привести к ошибке.

Но в предпоследнем повороте, где скорость была даже ниже обычной, я упал. Это было странно, так как до этого я контролировал темп, все было нормально. Единственное отличие – я больше не лидировал в гонке. Но едва ли это могло сказаться.

Не знаю, почему так вышло. Пока сложно понять это, и сейчас я просто рассержен тем, что случилось».

Сезон MotoGP продолжится 27-29 мая в итальянском Муджелло.

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