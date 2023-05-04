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Гонщик MotoGP Оливейра во второй раз за месяц выбыл из строя из-за травмы

Для португальца из RNF Aprilia начало сезона проходит под знаком серьезных аварий

Александр Кабановский
Автор:
Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing

В 2023 году удача явно обходит Мигеля Оливейру стороной. На этапе открытия сезона в Портимане от отлично провел спринт перед домашними трибунами – боролся за подиум и финишировал четвертым. Но в главной гонке из-за ошибки Марка Маркеса Мигель уже в самом начале оказался на асфальте. 

Повреждения, характер которых не раскрывался, вынудили его пропустить Гран При Аргентины

Оливейра вернулся в строй на третьем Гран При в Остине, хотя не смог проехать там в полную силу из-за физического состояния. А в Хересе история повторилась – отличный спринт с финишем на пятом месте и серьезное падение в воскресенье. На этот раз причиной стала ошибка другого чемпиона мира Фабио Куартараро. 

В четверг команда RNF Aprilia официально сообщила, что Мигелю придется пропустить предстоящий Гран При Франции в Ле-Мане из-за полученной гонщиком травмы плеча. 

«Первоначальный осмотр показал смещение левого плеча, но последующее обследование выявило более серьезные травмы, включая перелом плечевой кости и растяжение связок нижней губы», – сказано в документе. 

После консультаций с медиками 28-летний Оливейра предпочел отказаться от операции и залечивать повреждения без нее. Ожидается, что он вернется в пелотон на итальянском этапе в середине июня, а в Ле-Мане 12-14 мая за RNF выступит Лоренцо Савадори.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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