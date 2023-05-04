Гонщик MotoGP Оливейра во второй раз за месяц выбыл из строя из-за травмы
Для португальца из RNF Aprilia начало сезона проходит под знаком серьезных аварий
В 2023 году удача явно обходит Мигеля Оливейру стороной. На этапе открытия сезона в Портимане от отлично провел спринт перед домашними трибунами – боролся за подиум и финишировал четвертым. Но в главной гонке из-за ошибки Марка Маркеса Мигель уже в самом начале оказался на асфальте.
Повреждения, характер которых не раскрывался, вынудили его пропустить Гран При Аргентины.
Оливейра вернулся в строй на третьем Гран При в Остине, хотя не смог проехать там в полную силу из-за физического состояния. А в Хересе история повторилась – отличный спринт с финишем на пятом месте и серьезное падение в воскресенье. На этот раз причиной стала ошибка другого чемпиона мира Фабио Куартараро.
В четверг команда RNF Aprilia официально сообщила, что Мигелю придется пропустить предстоящий Гран При Франции в Ле-Мане из-за полученной гонщиком травмы плеча.
«Первоначальный осмотр показал смещение левого плеча, но последующее обследование выявило более серьезные травмы, включая перелом плечевой кости и растяжение связок нижней губы», – сказано в документе.
После консультаций с медиками 28-летний Оливейра предпочел отказаться от операции и залечивать повреждения без нее. Ожидается, что он вернется в пелотон на итальянском этапе в середине июня, а в Ле-Мане 12-14 мая за RNF выступит Лоренцо Савадори.
Авария: Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing, Мигель Оливейра, RNF MotoGP Racing crash
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Испании MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Аргентины
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Минус четыре. Оливейра тоже пропустит аргентинский этап MotoGP Минус четыре. Оливейра тоже пропустит аргентинский этап MotoGP
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