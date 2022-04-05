Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ринс, выступающий на Suzuki, не поднимался на призовой пьедестал MotoGP с прошлого августа, однако в прошедший уик-энд прервал неудачную серию, финишировав третьим на трассе «Термас-де-Рио-Ондо».

Читайте также: Aprilia и Эспаргаро одержали историческую победу в гонке MotoGP

По мнению испанца, гонка показала, насколько вырос уровень чемпионата и конкуренция за позиции.

«Конечно, я доволен результатом, – сказал Алекс. – Честно, я даже не ожидал, что попаду на подиум, так как стартовал только седьмым, а плотность борьбы в MotoGP сейчас очень выросла.

Это совсем не то, что прежде. Тогда я вполне мог стартовать десятым, обогнать нескольких соперников и подняться на подиум. В этот раз мне помог очень хороший старт, а потом надо было удерживать позицию и пытаться нагнать Хорхе [Мартина] с Алешем [Эспаргаро].

Сделать этого мне не удалось, но и третье место – важный результат для меня и Suzuki. Я уже давненько не был на подиуме, так что надо стараться продолжать в том же духе».

Сезон MotoGP продолжится уже в ближайший уик-энд этапом в американском Остине.