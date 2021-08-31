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MotoGP / Гран При Арагона Новости

Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Как стало известно Motorsport.com, Чави Вьерхе не захотел стартовать за команду SRT на Гран При Арагона

Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе

Вьерхе в нынешнем сезоне представляет SRT в категории Moto2 – но после того, как в главной категории получил травму Франко Морбиделли и ушел к соперникам из Aprilia Маверик Виньялес, испанца пригласили на замену.

Однако с учетом того, сколь сложно было прежде на двухлетнем байке Кэлу Кратчлоу и Джейку Диксону, Чави решил отказаться от возможности провести Гран При Арагона в премьер-классе.

По информации Motorsport.com, гонщик посчитал, что такой шаг может навредить его карьере, так как сейчас он ищет место в MotoGP на 2022 год.

В Yamaha уже подтвердили, что Кратчлоу на ближайшем этапе поедет за заводскую команду. С высокой вероятностью такое развитие событий означает, что в SRT останется Диксон.

Как подтвердил глава команды Лин Джарвис, уже 19 сентября в Мизано должен вернуться в строй Морбиделли, что снизит остроту кадрового вопроса. 

Ожидается, что на том же этапе за японского производителя выступит и Андреа Довициозо. 

Следить за квалификациями и гонками всех классов MotoGP в прямом эфире вы можете на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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