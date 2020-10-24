Гонщик Honda проговорился: Маркес не вернется в MotoGP в 2020 году
Штефан Брадль рассказал, что выступит в оставшихся Гран При нынешнего сезона – это значит, что возвращение Марка Маркеса состоится только в 2021-м
Маркес сломал правую руку, упав в самой первой гонке сезона в Хересе. Его попытка вернуться в гонки наткнулась не необходимость повторной операции, что заметно удлинило восстановление действующего чемпиона премьер-класса.
Недавно команда Honda была вынуждена опровергать слухи, что выздоровление испанца проходит с осложнениями и ему может потребоваться третье вмешательство.
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Все время, что Марк не мог выходить на старт, его заменял тест-пилот Штефан Брадль. Немец всего раз смог заработать очки, а обычно финишировал в конце второго десятка.
Ожидалось, что Маркес может проехать несколько финальных Гран При, но в интервью Servus TV Брадль фактически подтвердил, что этого не произойдет.
«Я собираюсь довести сезон до конца, – сказал он. – Мне сообщили вчера. Не знаю, можно ли говорить про это официально. Но это факт.
Марк должен сконцентрироваться на том, чтобы вернуться в полной готовности. Я думаю, ему не стоит рисковать [выступая в 2020-м]. Он должен полностью восстановиться».
Honda пока никак не прокомментировала эти слова.
В этот уик-энд участники MotoGP проводят в Арагоне Гран При Теруэля. Следить за развитием событий в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Штефан Брадль , Марк Маркес
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан