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MotoGP / Новость

Гонщик Honda проговорился: Маркес не вернется в MotoGP в 2020 году

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Гонщик Honda проговорился: Маркес не вернется в MotoGP в 2020 году
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Штефан Брадль рассказал, что выступит в оставшихся Гран При нынешнего сезона – это значит, что возвращение Марка Маркеса состоится только в 2021-м

Маркес сломал правую руку, упав в самой первой гонке сезона в Хересе. Его попытка вернуться в гонки наткнулась не необходимость повторной операции, что заметно удлинило восстановление действующего чемпиона премьер-класса. 

Недавно команда Honda была вынуждена опровергать слухи, что выздоровление испанца проходит с осложнениями и ему может потребоваться третье вмешательство. 

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Все время, что Марк не мог выходить на старт, его заменял тест-пилот Штефан Брадль. Немец всего раз смог заработать очки, а обычно финишировал в конце второго десятка. 

Ожидалось, что Маркес может проехать несколько финальных Гран При, но в интервью Servus TV Брадль фактически подтвердил, что этого не произойдет.  

«Я собираюсь довести сезон до конца, – сказал он. – Мне сообщили вчера. Не знаю, можно ли говорить про это официально. Но это факт. 

Марк должен сконцентрироваться на том, чтобы вернуться в полной готовности. Я думаю, ему не стоит рисковать [выступая в 2020-м]. Он должен полностью восстановиться».

Honda пока никак не прокомментировала эти слова. 

В этот уик-энд участники MotoGP проводят в Арагоне Гран При Теруэля. Следить за развитием событий в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Штефан Брадль , Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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