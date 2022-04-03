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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Гонщик Honda назвал переход MotoGP на двухдневный формат невозможным

В Аргентине уик-энд MotoGP был вынужденно сокращен до двух дней. И многим это не понравилось

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Гонщик Honda назвал переход MotoGP на двухдневный формат невозможным
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Из-за поломки самолета и вынужденной задержки поставок оборудования команд MotoGP в Аргентину, организаторы изменили формат уик-энда. В пятницу заезды не проводились вовсе, а в субботу, перед квалификацией провели только две тренировки, правда по 60 минут каждая.

В результате не все команды и гонщики успели подготовиться к квалификаци, которую совершенно неожиданно выиграл Алеш Эспаргаро. А вот его брат Пол, который стал четвертым, после заездов признал, что этот результат получился в самый последний момент, а в целом день выдался невероятно сложном и повторять такое не следует.

«Что касается двухдневного формата уик-энда, то если кто и думает, что это может сработать, то не я, – сказал гонщик заводской команды Honda. – На регулярной основе выступать так просто невозможно. Это опасно, так как нам приходится ехать на пределе даже не изучив толком трассу, поведение мотоциклов на этой трассе, того, как работает резина. Это очень тяжело.

День выдался очень напряженным. Он с самого начала был непростым, но я к тому же еще и упал на тренировке, был вынужден прорываться через Q1, в финалу квалификации у меня не осталось свежих шин. В общем, этот тот случай, когда все летит к чертям, но заканчивается хорошо.

В моем случае повезло, что решение в последний момент пересесть на запасной байк оказалось верным. К тому же трасса все сильнее прорезинивалась, и мне кажется, я смог более других этим воспользоваться. Так что я буду четвертым на старте, чему, конечно же, я рад».

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