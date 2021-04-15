Фрэнки Карчеди, гоночный инженер действующего чемпиона MotoGP Хоана Мира, пропустит Гран При Португалии – третий этап чемпионата мира, который состоится в эти выходные. Причиной стал положительный тест на коронавирус, который Карчеди сдал перед выездом на гонку. В настоящий момент инженер находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Карчеди работает с Миром с момента дебюта испанца в чемпионате мира в 2019 году – таким образом, британец был гоночным инженером пилота Suzuki на всех гонках, которые Мир провел в MotoGP. Теперь же Карчеди заменит Том О'Кейн, обычно работающий с тест-пилотом команды Сильвеном Гинтоли. Следующий этап чемпионата состоится две недели, и к этой гонке у Карчеди есть все шансы вернуться в строй.

Ранее, на первом этапе сезона, сразу два гоночных инженера (работающие с Мавериком Виньялесом и Алексом Маркесом) не смогли попасть на трассу из-за неопределенности с результатами тестов. Повторные тесты не выявили наличия вируса в организмах инженеров, и оба специалиста присоединились к своим командам в субботу. Эстебан Гарсия, в частности, стал соавтором победы своего подопечного (Виньялеса) в гонке.

Как повлияет отсутствие главного инженера на результат действующего чемпиона – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.