Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая / Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ Следующая / Вернувшийся Маркес оценил ситуацию в Honda. Она далека от идеала
MotoGP / Гран При Португалии / Новость

Гоночный инженер чемпиона MotoGP пропустит гонку в эти выходные из-за коронавируса

Автор:
, Главный редактор

Хоан Мир впервые за всю свою карьеру в высшей лиге чемпионата мира проведет этап без поддержки своего постоянного крю-чифа

Гоночный инженер чемпиона MotoGP пропустит гонку в эти выходные из-за коронавируса

Фрэнки Карчеди, гоночный инженер действующего чемпиона MotoGP Хоана Мира, пропустит Гран При Португалии – третий этап чемпионата мира, который состоится в эти выходные. Причиной стал положительный тест на коронавирус, который Карчеди сдал перед выездом на гонку. В настоящий момент инженер находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Карчеди работает с Миром с момента дебюта испанца в чемпионате мира в 2019 году – таким образом, британец был гоночным инженером пилота Suzuki на всех гонках, которые Мир провел в MotoGP. Теперь же Карчеди заменит Том О'Кейн, обычно работающий с тест-пилотом команды Сильвеном Гинтоли. Следующий этап чемпионата состоится две недели, и к этой гонке у Карчеди есть все шансы вернуться в строй.

Ранее, на первом этапе сезона, сразу два гоночных инженера (работающие с Мавериком Виньялесом и Алексом Маркесом) не смогли попасть на трассу из-за неопределенности с результатами тестов. Повторные тесты не выявили наличия вируса в организмах инженеров, и оба специалиста присоединились к своим командам в субботу. Эстебан Гарсия, в частности, стал соавтором победы своего подопечного (Виньялеса) в гонке.

Как повлияет отсутствие главного инженера на результат действующего чемпиона – покажут прямые трансляции Гран При Португалии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации начнется в субботу в 15:30, трансляции гонки – в воскресенье в 14:25.

Читайте также:

 

 

Поделились
Комментарии
Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ

Предыдущая новость

Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ

Следующая новость

Вернувшийся Маркес оценил ситуацию в Honda. Она далека от идеала

Вернувшийся Маркес оценил ситуацию в Honda. Она далека от идеала
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Хоан Мир
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

5
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

48мин
Самое важное:
Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе
MotoGP

Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе

21 апр. 2021 г.
Suzuki останется в MotoGP до 2026 года
MotoGP

Suzuki останется в MotoGP до 2026 года

20 апр. 2021 г.
Возвращение Мартина в MotoGP оказалось под вопросом из-за операции
MotoGP

Возвращение Мартина в MotoGP оказалось под вопросом из-за операции

19 апр. 2021 г.
«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса
MotoGP

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

19 апр. 2021 г.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Португалии

18 апр. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем! Бирмингем
IndyCar / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

More from
Хоан Мир
Вернувшийся Маркес разозлил своего наследника «играми» в квалификации Гран При Португалии
MotoGP / Новость

Вернувшийся Маркес разозлил своего наследника «играми» в квалификации

Мир: Маркес меня не мотивирует
MotoGP / Новость

Мир: Маркес меня не мотивирует

Мир и Миллер устроили разборку по ходу гонки. Чемпион требует расследования Гран При Дохи
MotoGP / Новость

Мир и Миллер устроили разборку по ходу гонки. Чемпион требует расследования

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Современная Имола ужаснула бы Сенну». Хилл о переделках трассы

Самое важное:

Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе
MotoGP MotoGP / Новость

Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе

Suzuki останется в MotoGP до 2026 года
MotoGP MotoGP / Новость

Suzuki останется в MotoGP до 2026 года

Возвращение Мартина в MotoGP оказалось под вопросом из-за операции
MotoGP MotoGP / Новости

Возвращение Мартина в MotoGP оказалось под вопросом из-за операции

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса
MotoGP MotoGP / Новость

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.