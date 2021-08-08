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MotoGP / Гран При Штирии Новость

Гонку MotoGP в Шпильберге прервали из-за пожара

Автор:
, Ответственный редактор

После столкновения Дани Педросы и Лоренцо Савадори по трассе разлилось топливо, которое вспыхнуло

Гонку MotoGP в Шпильберге прервали из-за пожара

Ветеран Дани Педроса вернулся в MotoGP по приглашению KTM и стартовал на Гран При Штирии с неплохой 14-й позиции. Однако на третьем круге испанец упал на выходе из третьего поворота. 

 

Его байк остался лежать в опасной близости от гоночной траектории – и Лоренцо Савадори, занимавший одну из последних позиций, не смог избежать контакта с ним.

 

Как сообщила пресс-служба MotoGP, оба спортсмена в сознании, но Савадори отправлен для осмотра в медицинский центр трассы.

После аварии по всей трассе разлилось и вспыхнуло топливо, борьба с которым оказалась для судей непростой задачей. Гонку по соображениям безопасности остановили красными флагами. 

 

Рестарт будет дан на сокращенную дистанцию, но с первоначальных стартовых позиций – поул во второй займет Хорхе Мартин, который уже успел уступить лидерство Франческо Баньяе. Увидеть, как будут развиваться события дальше, можно в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

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Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP
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