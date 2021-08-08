Гонку MotoGP в Шпильберге прервали из-за пожара

Ветеран Дани Педроса вернулся в MotoGP по приглашению KTM и стартовал на Гран При Штирии с неплохой 14-й позиции. Однако на третьем круге испанец упал на выходе из третьего поворота.

Его байк остался лежать в опасной близости от гоночной траектории – и Лоренцо Савадори, занимавший одну из последних позиций, не смог избежать контакта с ним.

Как сообщила пресс-служба MotoGP, оба спортсмена в сознании, но Савадори отправлен для осмотра в медицинский центр трассы.

После аварии по всей трассе разлилось и вспыхнуло топливо, борьба с которым оказалась для судей непростой задачей. Гонку по соображениям безопасности остановили красными флагами.

Рестарт будет дан на сокращенную дистанцию, но с первоначальных стартовых позиций – поул во второй займет Хорхе Мартин, который уже успел уступить лидерство Франческо Баньяе. Увидеть, как будут развиваться события дальше, можно в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».