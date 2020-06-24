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Гонки с пустыми трибунами – прекрасная новость для MotoGP. Вот почему

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Комментарии
Гонки с пустыми трибунами – прекрасная новость для MotoGP. Вот почему
Автор:
24 июн. 2020 г., 03:20

В этом году большинство этапов MotoGP пройдут без зрителей. При всех недостатках у такого сценария есть одно важное преимущество

Похоже, большая часть сезона-2020 в мировом автоспорте пройдет без зрителей. Существует вероятность, что в таком формате пройдут все этапы MotoGP. Да, мы понимаем, что от этого пострадает атмосфера соревнований. И все же, у гонок с пустыми трибунами есть одно неоспоримое достоинство:

никакого освистывания.

Я помню, как в начале двухтысячных публика на «Донингтон-парке» освистывала Кейси Стоунера. Просто за то, что он был Кейси Стоунером.

Еще я помню, какой жесткий прием оказали болельщики в Валенсии Марко Симончелли. Этап состоялся через две недели после столкновения Симончелли с Дани Педросой – и аудитория не могла простить итальянцу ту аварию. К огорчению толпы Симночелли выиграл поул-позицию.

Болельщики Валентино Росси

Болельщики Валентино Росси

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В последние годы ситуация ухудшилась. Спусковым крючком послужило знаменитое столкновение между Валентино Росси и Марком Маркесом на «Сепанге»-2015. Та авария произошла через считанные дни после того, как Росси прямо обвинил Маркеса в том, что тот помогал своему соотечественнику и партнеру по команде Хорхе Лоренсо в борьбе за титул.  

Конфликт вспыхнул не только на трассе, но и за ее пределами. Многомиллионная армия болельщиков Росси мгновенно включилась в травлю Маркеса и Лоренсо. Ситуация дошла до того, что на Гран При Италии 2016 года двум испанским мотоциклистам потребовалась охрана.

Отказ Росси осудить действия своих фанатов и призвать их к порядку подлил масла в огонь. Это было время ненависти.

Все усугубилось, когда в интернет попал кадр, на котором Валентино подписывает автограф на Автодроме Америк. Чемпион мира расписывался на картонной фотографии, где был изображен сам Вале, а к его рту пририсованы слова «Маркес – сучка».

Марк Маркес

Марк Маркес

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

До сих пор толпа продолжает освистывать Маркеса, когда тот выигрывает, и ликовать, когда Марк сходит с дистанции. Впрочем, испанец нашел красивый выход из этой ситуации. Когда на уорм-апе в итальянском Мизано-2017 Маркес упал с мотоцикла, пилот отреагировал на восторг фанатов Росси воздушными поцелуями. А затем просто выиграл гонку на глазах у той же публики.

А в прошлом году всё в том же Мизано Маркес признался: его единственным стимулом в той гонке было заставить толпу свистеть от ярости.

Если бы я составлял правила, я бы четко в них прописал: те зрители, которые освистывают гонщика без причины или радуются его падению с мотоцикла, должны быть навсегда удалены с трибун с невозможностью когда бы то ни было посетить гонку MotoGP вновь. В настолько опасном спорте, где очень легко получить серьезную травму, подобное поведение зрителей не имеет оправданий.

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Так что если и есть что-то хорошее в проведении гонок с пустыми трибунами, то вот оно: замолкшее море людей, которые прежде кричали «бууууу!» Раз уж мы все теперь вынуждены следить за гонками из дома, может, это научит болельщиков сильнее ценить то, чем занимаются мотогонщики на гоночной трассе.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин
Автор Льюис Дункан

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