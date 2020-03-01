Гонки MotoGP в Катаре и Таиланде отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP отменил сразу две гонки из-за коронавируса. Это этапы в Катаре 8 марта и в Таиланде 22 марта. Теперь сезон MotoGP начнется только в апреле с Гран При США в Техасе.

Эпидемия вируса, носящего имя Covid-19, уже затронула почти 80 тысяч человек по всему миру и привела к смерти как минимум 3000 из них. В этот уик-энд первые случаи заболевания были отмечены в Катаре, где через неделю должен был стартовать новый сезон MotoGP.

Поначалу организаторы подтвердили проведение этапа на трассе «Лосаил», а также следующего Гран При Таиланда. Однако развитие событий – в частности, рост числа заболевших в Италии и Японии, где базируются команды – все же привел к решению от отмене обоих этапов.

Официально гонка в Таиланде отложена на неопределенный срок, как ранее и Гран При Китая в Формуле 1. Что касается катарского этапа для высшего класса MotoGP, то Гран При в ближневосточном государстве отменен окончательно.

Исключением станут гонки Moto2 и Moto3 в Катаре – участники обеих серий уже приехали в страну, где сейчас проводят официальные тесты, потому их заезды все же пройдут 6-8 марта.

С высокой вероятностью также можно говорить о том, что не состоятся и мартовские гонки мирового Супербайка на трассе «Лосаил».