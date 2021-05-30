Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в итальянском Муджелло проходит очередной, 6-й в этом году этап чемпионата MotoGP. Субботняя квалификация закончилась уже четвертой подряд победой Фабио Куартараро.

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При этом главным неудачником субботы стал напарник француза Маверик Виньялес: испанец в первый раз за сезон не попал в число 12-ти лучших. Насколько успешно пилот Yamaha будет отыгрывать позиции по ходу гонки, покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25 по московскому времени.

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1. Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP 2. Франческо Баньяя

Ducati Team 3. Жоан Зарко

Pramac Racing 4. Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini 5. Джек Миллер

Ducati Team 6. Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing 7. Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing 8. Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar 9. Хоан Мир

Team Suzuki Ecstar 10. Франко Морбиделли

Petronas Yamaha SRT 11. Марк Маркес

Repsol Honda Team 12. Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team 13. Маверик Виньялес

Monster Energy Yamaha MotoGP 14. Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing 15. Такааки Накагами

LCR Honda 16. Микеле Пирро

Pramac Racing 17. Лука Марини

Reale Avintia Racing 18. Данило Петруччи

KTM Tech3 19. Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT 20. Икер Лекуона

KTM Tech3 21. Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini 22. Алекс Маркес

LCR Honda