Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка
Aprilia показала лучший квалификационный результат в сезоне, а один из пилотов Yamaha – худший
В эти выходные на трассе в итальянском Муджелло проходит очередной, 6-й в этом году этап чемпионата MotoGP. Субботняя квалификация закончилась уже четвертой подряд победой Фабио Куартараро.
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При этом главным неудачником субботы стал напарник француза Маверик Виньялес: испанец в первый раз за сезон не попал в число 12-ти лучших. Насколько успешно пилот Yamaha будет отыгрывать позиции по ходу гонки, покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25 по московскому времени.
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1. Фабио Куартараро
Monster Energy Yamaha MotoGP
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2. Франческо Баньяя
Ducati Team
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3. Жоан Зарко
Pramac Racing
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4. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
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5. Джек Миллер
Ducati Team
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6. Брэд Биндер
Red Bull KTM Factory Racing
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7. Мигель Оливейра
Red Bull KTM Factory Racing
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8. Алекс Ринс
Team Suzuki Ecstar
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9. Хоан Мир
Team Suzuki Ecstar
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10. Франко Морбиделли
Petronas Yamaha SRT
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11. Марк Маркес
Repsol Honda Team
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12. Пол Эспаргаро
Repsol Honda Team
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13. Маверик Виньялес
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Энеа Бастьянини
Reale Avintia Racing
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15. Такааки Накагами
LCR Honda
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16. Микеле Пирро
Pramac Racing
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17. Лука Марини
Reale Avintia Racing
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18. Данило Петруччи
KTM Tech3
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19. Валентино Росси
Petronas Yamaha SRT
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20. Икер Лекуона
KTM Tech3
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21. Лоренцо Савадори
Aprilia Racing Team Gresini
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22. Алекс Маркес
LCR Honda
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