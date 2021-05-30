Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью Следующая / Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
MotoGP / Гран При Италии Результаты

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Aprilia показала лучший квалификационный результат в сезоне, а один из пилотов Yamaha – худший

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в итальянском Муджелло проходит очередной, 6-й в этом году этап чемпионата MotoGP. Субботняя квалификация закончилась уже четвертой подряд победой Фабио Куартараро.

Читайте также:

При этом главным неудачником субботы стал напарник француза Маверик Виньялес: испанец в первый раз за сезон не попал в число 12-ти лучших. Насколько успешно пилот Yamaha будет отыгрывать позиции по ходу гонки, покажет прямая трансляция заезда на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которая начнется в 14:25 по московскому времени.

Читайте также:

1. France Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

2. Italy Франческо Баньяя

Ducati Team

 

 

3. France Жоан Зарко

Pramac Racing

4. Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

 

5. Australia Джек Миллер

Ducati Team

 

 

6. South Africa Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

7. Portuga Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

 

8. Spain Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar

 

 

9. Spain Хоан Мир

Team Suzuki Ecstar

10. Italy Франко Морбиделли

Petronas Yamaha SRT

 

11. Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

 

 

12. Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

13. Spain Маверик Виньялес

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Italy Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing

 

 

15. Japan Такааки Накагами

LCR Honda

16. Italy Микеле Пирро

Pramac Racing

 

17. Italy Лука Марини

Reale Avintia Racing

 

 

18. Italy Данило Петруччи

KTM Tech3

19. Italy Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT

 

20. Spain Икер Лекуона

KTM Tech3

 

 

21. Italy Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini

22. Spain Алекс Маркес

LCR Honda

 

 
Поделились
Комментарии
Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

Предыдущая новость

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

Следующая новость

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии

Самое читаемое

1
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

1дн
2
Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

3
Moto3

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3

4
MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

17мин
5
Формула 1

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

23ч
Самое важное:
Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

17мин
Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка
MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью
MotoGP

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

20ч
Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд
MotoGP

Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд

23ч
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Самое читаемое Сегодня

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3
Moto3 Moto3

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры
Формула 1 Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат
Формула 1 Формула 1

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад
Формула 1 Формула 1

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад

На гонках Формулы 1 в Австрии хитро обошли лимиты на зрителей
Формула 1 Формула 1

На гонках Формулы 1 в Австрии хитро обошли лимиты на зрителей

Самое важное:

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
MotoGP MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка
MotoGP MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью
MotoGP MotoGP

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.