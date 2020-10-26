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MotoGP / Гран При Теруэля / Новость

Гонка до пятого поворота. Накагами объяснил падение в Арагоне

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Гонка до пятого поворота. Накагами объяснил падение в Арагоне
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В субботу японец стал главным героем Гран При Теруэля, завоевав поул. Но в воскресенье его гонка оказалась очень недолгой…

Такааки Накагами стал первым японцем за 16 лет, выигравшим квалификацию в премьер-классе MotoGP. Кроме того, для Honda этот успех стал первым в нынешнем сезоне. 

Гонщик удержал лидерство на старте и возглавил пелотон. Он лидировал впервые в карьере, однако на торможении перед пятым поворотом потерял равновесие и выбыл из борьбы. 

 

Комментируя первый сход в нынешнем сезоне, Накагами вынужден был признать, что не справился с прессингом. 

«Невероятно обидно, – сказал он на медиа-сессии. – Я допустил всего одну ошибку, но она обошлась мне очень дорого. Ужасное огорчение. Я старался ехать после старта как можно быстрее, но оказалось, что взял слишком высокий темп. Вот и все. 

Я даже сейчас не могу поверить, что ошибся. И разочарован в себе. Хорошо хоть, что обошлось без травм».

Он добавил: «Перед гонкой я впервые понял, что это такое – чувствовать невероятный внешний прессинг. И я не справился с ним.

Именно из-за этого я допустил ту глупую ошибку – и должен вынести из всего этого уроки на будущее».

Репортеры попросили Такааки рассказать о подробностях его короткой гонки. 

«Я знал, что Франко [Морбиделли] прямо следом за мной, – ответил японец. – Именно поэтому с первого же поворота я старался держать дверь закрытой и в дальнейшем стремился отстоять свою позицию. 

Но затем потерял траекторию и допустил совсем небольшую ошибку. После этого байк вышел из-под контроля, но падение удивило даже меня самого, ведь в тренировках у меня никогда не возникало таких ситуаций в этом месте.

Наверное, я слишком нервничал и не смог верно оценить собственные ощущения. Я слишком резко начал первую фазу торможения». 

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Такааки признался, что постарается извлечь для себя максимум пользы из случившегося, чтобы избежать столь обидных историй в будущем. 

«Уверен, что в следующий раз, если я буду стартовать с поула... – начал он, но осекся, после чего продолжил. – Я должен запомнить сегодняшнее чувство. Чувство, когда я лидировал в Арагоне, но ошибся на первом круге. 

Этот опыт будет очень полезен. Нам нужно испытывать такое, чтобы лучше понимать этот опыт. И самое важное – как ты справляешься с давлением.  

Сегодня я не смог контролировать его. Но в будущем, если научусь делать это, получу возможность одержать еще много побед». 

Сезон MotoGP продолжится после недельной паузы в испанской Валенсии. Следить за квалификациями и гонками всех классов в прямом эфире можно на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Теруэля
Пилоты Такааки Накагами
Команды Team LCR
Автор Льюис Дункан

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