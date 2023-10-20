Главную гонку Гран При Австралии MotoGP перенесли на субботу из-за ветра
Прогноз погоды вынудил организаторов этапа на Филлип-Айленде экстренно вносить правки в расписание
Из-за того, что синоптики предсказали усиление ветра и приближение сильных ливней, решено было поменять местами главный заезд и спринт – с этого сезона MotoGP короткие субботние гонки проходят на всех этапах.
Объявление было сделано уже после того, как пятничные тренировки прошли по изначальному расписанию, причем в прекрасных условиях.
Однако прогноз обещает, что в субботу ожидается ухудшение погоды, а в воскресенье ожидаются дождь и порывы ветра до 80 км/ч. Это вынудило промоутеров из компании Dorna экстренно переделать расписание сессий. Теперь главная гонка состоится в субботу вскоре после квалификации, а спринт попробуют организовать в воскресенье.
Интересно, что мнения гонщиков по этому поводу разделились. Алеш Эспаргаро из Aprilia отметил: «Исходя из прогнозов [погоды], это грамотное решение».
А вот Марк Маркес не согласился с переделкой расписания: «Я против. Сейчас стало модно действовать так, но я предпочитаю подождать, а уж потом принимать решение».
Обновленное расписание Гран При Австралии MotoGP
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Квалификация
|21 октября, суббота
|2:50-3:30
|Гонка
|21 октября, суббота
|7:10-7:55
|Спринт
|22 октября, воскресенье
|6:00-6:25
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