Главную гонку Гран При Австралии MotoGP перенесли на субботу из-за ветра

Из-за того, что синоптики предсказали усиление ветра и приближение сильных ливней, решено было поменять местами главный заезд и спринт – с этого сезона MotoGP короткие субботние гонки проходят на всех этапах.

Объявление было сделано уже после того, как пятничные тренировки прошли по изначальному расписанию, причем в прекрасных условиях.

Однако прогноз обещает, что в субботу ожидается ухудшение погоды, а в воскресенье ожидаются дождь и порывы ветра до 80 км/ч. Это вынудило промоутеров из компании Dorna экстренно переделать расписание сессий. Теперь главная гонка состоится в субботу вскоре после квалификации, а спринт попробуют организовать в воскресенье.

Интересно, что мнения гонщиков по этому поводу разделились. Алеш Эспаргаро из Aprilia отметил: «Исходя из прогнозов [погоды], это грамотное решение».

А вот Марк Маркес не согласился с переделкой расписания: «Я против. Сейчас стало модно действовать так, но я предпочитаю подождать, а уж потом принимать решение».

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Обновленное расписание Гран При Австралии MotoGP

Сессия Дата Московское время Квалификация 21 октября, суббота 2:50-3:30 2:50-3:30 Гонка 21 октября, суббота 7:10-7:55 7:10-7:55 Спринт 22 октября, воскресенье 6:00-6:25 6:00-6:25