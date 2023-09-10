Главная гонка MotoGP в Мизано стала почти точной копией спринта

Стартовав с поула, Мартин второй день подряд лидировал с первого до последнего круга и поднялся на вершину подиума. Такой сценарий позволил испанцу из Pramac Ducati заработать за уик-энд максимально возможные 37 очков, что заметно обострило ситуацию в общем зачете.

Лидер сезона Франческо Баньяя, который был на решетке третьим, ехал в этот раз с травмой после недавней аварии в Барселоне. Итальянцу удалось сразу же опередить Марко Безекки из VR46, и до середины дистанции два итальянца вплотную преследовали лидирующего Мартина (на фото ниже).

Но затем темп Баньяи стал понемногу падать, и действующий чемпион не смог сдержать Бедзекки в восьмом повороте 19-го круга. После этого позиции уже не менялись. Таким образом, тройка призеров стала полным повторением не только стартовой решетки, но и субботнего спринта.

На последних кругах призовой кубок у Франческо едва не отобрал Дани Педроса. Ветеран, выступающий за KTM по «уайлд-кард», в последний раз поднимался на пьедестал MotoGP еще в 2017 году, когда победил в Валенсии. Однако в этот раз Баньяя не уступил и промчался под клетчатый флаг на 0,6 секунды раньше.

Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Также лучшего результата в сезона добился Марк Маркес. Лидер Honda решил поставить мягкую заднюю шину, и этот риск принес гонщику седьмой результат на финише – позади Маверика Виньялеса и Алеша Эспаргаро на Aprilia.

Для KTM гонка в Мизано сложилась неудачно: Брэд Биндер даже настигал первую тройку, но упал на восьмом круге, а у Джека Миллер весь уик-энд не было особенного темпа, а на десятом круге австралиец стал жертвой ошибки Микеле Пирро.

Победитель гонки Хорхе Мартин с командой Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Куартараро на Yamaha финишировал только 13-м, тогда как Пол Эспаргаро с Хоаном Миром не закончили дистанцию из-за аварий.

Сезон MotoGP продолжится через две недели новым для чемпионата этапом на трассе Будды в индийском Нью-Дели.

Результаты Гран При Сан-Марино MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. 1 Хорхе МартинPramac Racing 41'33.421 2 Марко Бедзекки Team VR46 +1.350 3 Франческо Баньяя Ducati Team +3.812 4 Дани Педроса Red Bull KTM Factory Racing +4.481 5 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +10.510 6 Мигель Оливейра RNF Racing +12.274 7 Марк Маркес Repsol Honda Team +13.576 8 Рауль Фернандес RNF Racing +14.091 9 Лука Марини Team VR46 +14.982 10 Жоан Зарко Pramac Racing +15.484 11 Алекс Маркес Gresini Racing +15.702 12 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +15.878 13 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +15.898 14 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +23.778 15 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +24.579 16 Аугусто Фернандес Tech 3 +31.230 17 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +32.537 18 Штефан Брадль Pata Honda +35.330 19 Такааки Накагами Team LCR +43.601 Пол Эспаргаро Tech 3 +12 кругов Хоан Мир Repsol Honda Team +17 кругов Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +21 круг Микеле Пирро Ducati Team +21 круг