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Главная гонка MotoGP в Мизано стала почти точной копией спринта

Хорхе Мартин из Pramac Ducati стал сильнейшим на Гран При Сан-Марино второй день подряд, а первая четверка оказалась в точности такой же, как и в субботнем заезде

Льюис Дункан
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Впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing

Стартовав с поула, Мартин второй день подряд лидировал с первого до последнего круга и поднялся на вершину подиума. Такой сценарий позволил испанцу из Pramac Ducati заработать за уик-энд максимально возможные 37 очков, что заметно обострило ситуацию в общем зачете. 

Лидер сезона Франческо Баньяя, который был на решетке третьим, ехал в этот раз с травмой после недавней аварии в Барселоне. Итальянцу удалось сразу же опередить Марко Безекки из VR46, и до середины дистанции два итальянца вплотную преследовали лидирующего Мартина (на фото ниже).

Но затем темп Баньяи стал понемногу падать, и действующий чемпион не смог сдержать Бедзекки в восьмом повороте 19-го круга. После этого позиции уже не менялись. Таким образом, тройка призеров стала полным повторением не только стартовой решетки, но и субботнего спринта

На последних кругах призовой кубок у Франческо едва не отобрал Дани Педроса. Ветеран, выступающий за KTM по «уайлд-кард», в последний раз поднимался на пьедестал MotoGP еще в 2017 году, когда победил в Валенсии. Однако в этот раз Баньяя не уступил и промчался под клетчатый флаг на 0,6 секунды раньше. 

Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing

Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Также лучшего результата в сезона добился Марк Маркес. Лидер Honda решил поставить мягкую заднюю шину, и этот риск принес гонщику седьмой результат на финише – позади Маверика Виньялеса и Алеша Эспаргаро на Aprilia. 

Для KTM гонка в Мизано сложилась неудачно: Брэд Биндер даже настигал первую тройку, но упал на восьмом круге, а у Джека Миллер весь уик-энд не было особенного темпа, а на десятом круге австралиец стал жертвой ошибки Микеле Пирро. 

Победитель гонки Хорхе Мартин с командой Pramac Racing

Победитель гонки Хорхе Мартин с командой Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Фабио Куартараро на Yamaha финишировал только 13-м, тогда как Пол Эспаргаро с Хоаном Миром не закончили дистанцию из-за аварий. 

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Результаты Гран При Сан-Марино MotoGP (27 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1

Spain Хорхе МартинPramac Racing

 41'33.421
2

Italy Марко Бедзекки

Team VR46

 +1.350
3 Italy Франческо БаньяяDucati Team +3.812
4 Spain Дани ПедросаRed Bull KTM Factory Racing +4.481
5 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +10.510
6 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +12.274
7 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +13.576
8 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +14.091
9 Italy Лука МариниTeam VR46 +14.982
10 France Жоан ЗаркоPramac Racing +15.484
11 Spain Алекс МаркесGresini Racing +15.702
12 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +15.878
13 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +15.898
14 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +23.778
15 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +24.579
16 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +31.230
17 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +32.537
18 Germany Штефан БрадльPata Honda +35.330
19 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +43.601
  Spain Пол ЭспаргароTech 3 +12 кругов
  Spain Хоан МирRepsol Honda Team +17 кругов
  Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +21 круг
  Italy Микеле ПирроDucati Team +21 круг
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Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP

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