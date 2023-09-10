Главная гонка MotoGP в Мизано стала почти точной копией спринта
Хорхе Мартин из Pramac Ducati стал сильнейшим на Гран При Сан-Марино второй день подряд, а первая четверка оказалась в точности такой же, как и в субботнем заезде
Стартовав с поула, Мартин второй день подряд лидировал с первого до последнего круга и поднялся на вершину подиума. Такой сценарий позволил испанцу из Pramac Ducati заработать за уик-энд максимально возможные 37 очков, что заметно обострило ситуацию в общем зачете.
Лидер сезона Франческо Баньяя, который был на решетке третьим, ехал в этот раз с травмой после недавней аварии в Барселоне. Итальянцу удалось сразу же опередить Марко Безекки из VR46, и до середины дистанции два итальянца вплотную преследовали лидирующего Мартина (на фото ниже).
Но затем темп Баньяи стал понемногу падать, и действующий чемпион не смог сдержать Бедзекки в восьмом повороте 19-го круга. После этого позиции уже не менялись. Таким образом, тройка призеров стала полным повторением не только стартовой решетки, но и субботнего спринта.
На последних кругах призовой кубок у Франческо едва не отобрал Дани Педроса. Ветеран, выступающий за KTM по «уайлд-кард», в последний раз поднимался на пьедестал MotoGP еще в 2017 году, когда победил в Валенсии. Однако в этот раз Баньяя не уступил и промчался под клетчатый флаг на 0,6 секунды раньше.
Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Также лучшего результата в сезона добился Марк Маркес. Лидер Honda решил поставить мягкую заднюю шину, и этот риск принес гонщику седьмой результат на финише – позади Маверика Виньялеса и Алеша Эспаргаро на Aprilia.
Для KTM гонка в Мизано сложилась неудачно: Брэд Биндер даже настигал первую тройку, но упал на восьмом круге, а у Джека Миллер весь уик-энд не было особенного темпа, а на десятом круге австралиец стал жертвой ошибки Микеле Пирро.
Победитель гонки Хорхе Мартин с командой Pramac Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Фабио Куартараро на Yamaha финишировал только 13-м, тогда как Пол Эспаргаро с Хоаном Миром не закончили дистанцию из-за аварий.
Сезон MotoGP продолжится через две недели новым для чемпионата этапом на трассе Будды в индийском Нью-Дели.
Результаты Гран При Сан-Марино MotoGP (27 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|
Хорхе МартинPramac Racing
|41'33.421
|2
|
Марко Бедзекки
Team VR46
|+1.350
|3
|Франческо БаньяяDucati Team
|+3.812
|4
|Дани ПедросаRed Bull KTM Factory Racing
|+4.481
|5
|Маверик ВиньялесAprilia Racing Team
|+10.510
|6
|Мигель ОливейраRNF Racing
|+12.274
|7
|Марк МаркесRepsol Honda Team
|+13.576
|8
|Рауль ФернандесRNF Racing
|+14.091
|9
|Лука МариниTeam VR46
|+14.982
|10
|Жоан ЗаркоPramac Racing
|+15.484
|11
|Алекс МаркесGresini Racing
|+15.702
|12
|Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team
|+15.878
|13
|Фабио КуартарароYamaha Factory Racing
|+15.898
|14
|Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing
|+23.778
|15
|Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing
|+24.579
|16
|Аугусто ФернандесTech 3
|+31.230
|17
|Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing
|+32.537
|18
|Штефан БрадльPata Honda
|+35.330
|19
|Такааки НакагамиTeam LCR
|+43.601
|Пол ЭспаргароTech 3
|+12 кругов
|Хоан МирRepsol Honda Team
|+17 кругов
|Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing
|+21 круг
|Микеле ПирроDucati Team
|+21 круг
Стартовая решетка Гран При Сан-Марино MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Сан-Марино
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