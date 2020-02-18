Глава MotoGP: Росси в лучшей форме, чем десять лет назад
Кармело Эспелета выразил желание сохранить Валентино Росси в чемпионате даже после завершения его гоночной карьеры
16 марта семикратному чемпиону премьер-класса чемпионата мира по мотогонкам Валентино Росси исполнилось 41 год. Он является старейшим участником MotoGP.
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В январе стало известно, что заводская команда Yamaha решила не продлевать с ним контракт на 2021 год, заменив Росси на лучшего новичка прошлого года Фабио Куартараро. В связи с этим возник вопрос о том, завершит ли «Доктор» гоночную карьеру или перейдет в одну из клиентских команд.
Руководитель чемпионата Кармело Эспелета выразил надежду, что Росси останется – отметив, что итальянскому гонщику может не подойти менеджерская должность.
«Я всегда уважал Валентино, и никогда не спрашивал его о планах уйти из гонок, – сказал Эспелета в интервью GPone.com. – Мне кажется, было бы неуважением задавать ему такие вопросы. Мне вообще кажется, что возраст тут не помеха. Валентино сейчас в лучшей форме, чем десять лет назад, так как теперь он активно тренируется, а тогда не делал этого. Но я согласен, что после стольких лет он, возможно, просто психологически устал.
В какой бы роли он ни пожелал остаться в MotoGP, я обещаю ему свою поддержку. Хотя предметно мы поговорим уже после того, как он примет решение. Но вообще, у меня сложилось впечатление, что он не хотел бы стать руководителем собственной команды».
Возможно, последний для Росси сезон MotoGP стартует в Катаре 8 марта. Следить за гонками в прямом эфире вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Глава MotoGP: Росси в лучшей форме, чем десять лет назад
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