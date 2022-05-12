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MotoGP Новости

Глава MotoGP: Нет шансов, что Suzuki останется

По словам Кармело Эспелета, удерживать команду насильно не в интересах MotoGP

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Глава MotoGP: Нет шансов, что Suzuki останется
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На прошлой неделе наши источники сообщили о том, что компания Suzuki объявила членам их команды в MotoGP о ее роспуске по итогам сезона 2022 года. Однако вместо официального подтверждения этой информации появилось заявление от промоутера серии, компании Dorna, где говорилось, что Suzuki не может уйти в одностороннем порядке.

Эту информацию можно было воспринять как шанс на то, что Suzuki останется. Однако вчера глава Dorna Кармело Эспелета дал четко понять: Suzuki однозначно уйдут, вопрос лишь на каких условиях.

«Нет ни малейшей возможности, чтобы они остались, да и не в наших интересах заставлять кого-либо оставаться насильно, – сказал Эспелета. – К нам поступает достаточное количество запросов от потенциальных участников, так что нам нужно просто спокойно работать над этим.

Мы ведем переговоры с Suzuki, возможно скоро они выступят с заявлением (это уже произошло). Они могут уйти из чемпионата, но это не может быть односторонним решением. Им следует обговорить это с нами».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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