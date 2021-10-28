Глава команды Росси опроверг потерю спонсора

В следующем сезоне Валентино Росси останется в MotoGP не как гонщик, а как владелец собственной команды VR46. Ему уже удалось договориться об сипользовании мотоциклов с Ducati и еще весной было объявлено о скором заключении соглашения с титульным спонсором, саудовским нефтяным гигантом Aramco.

Однако окончательно соглашение с Aramco до сих пор не подписано и более того, сама компания даже успела опровергнуть свое участие в проекте (правда, такие планы подтвердили ее акционеры). Более того, не так давно сам Валентино Росси заявил, что не знает, в какой ситуации сейчас находится вопрос с титульным спонсором.

Однако руководитель VR46 Пабло Нието подтвердил, что переговоры не прекращаются и соглашение будет достигнуто.

«Мы уже заключили предварительное соглашение с Aramco, – заявил Нието. – Дальнейшие переговоры идут очень медленно, но прогресс очевиден. Я лишь могу подтвердить вам, что переговоры продолжаются, хотя они длятся дольше, чем мы ожидали. Но мы двигаемся в правильном направлении и намерены продолжить».

Ниету также спросили о составе команды на 2022 год. Сам Росси на байк уже не сядет, но ожидается, что одним из гонщиков станет его сводный брат Лука Марини. А вторым, предположительно, станет дебютант MotoGP Марко Беццекки.

«Пока мы не готовы назвать состав гонщиков на 2022 год. Но думаю ни для кого не является секретом, что речь идет об участнике из MotoGP и из Moto2», – сказал Нието.

До завершения гоночной карьеры Валентино Росси остается всего два этапа в 2021 году. Посмотреть их в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Марк Бремер

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