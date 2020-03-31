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MotoGP / Новость

Глава Honda поставил MotoGP в пример Формуле 1

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Глава Honda поставил MotoGP в пример Формуле 1
Автор:
31 мар. 2020 г., 16:20

Руководитель японской команды считает, что чемпионат мира по мотогонкам справляется с кризисной ситуацией лучше большинства гоночных турниров

В связи с эпидемией коронавируса в мире было приостановлено большинство спортивных соревнований. Это коснулось и автоспорта, где либо не успели начаться, либо были прерваны все наиболее престижные чемпионаты. При этом Формула 1 до последнего надеялась начать сезон и отменила Гран При Австралии лишь за пару часов до старта первых тренировок. 

MotoGP, напротив, отменила Гран При Катара за неделю до события – еще до того, как команды самого быстрого класса начали прибывать в страну. Заезды состоялись только в классах Moto2 и Moto3, так как их участники не покидали Катар после проведения предсезонных тестов. 

На данный момент Ф1 планирует начать сезон-2020 в середине июня в Канаде – в то время как MotoGP пока не убирает из календаря майские гонки во Франции и Италии. Руководитель мотоциклетной команды Honda Альберто Пуч полагает, что руководство его серии справляется с кризисной ситуацией намного лучше остальных.

«Нашими организаторами можно гордиться, – сказал Пуч. – Dorna (управляющая компания MotoGP – прим. Motorsport.com) делает все с умом, шаг за шагом, и всегда прислушивается к рекомендациям органов здравоохранения. Исходя из этого они оценивают, что можно и чего нельзя делать.

А вот Формула 1, футбольные лиги и Международные олимпийский комитет вели себя очень нерешительно. Dorna же сразу поняла масштаб проблемы. Для этого нужен ясный ум, такой, как у Кармело Эспелеты (генеральный директор Dorna – прим. Motorsport.com)».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Герман Гарсия Касанова

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