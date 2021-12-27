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MotoGP Новости

Глава Ducati: Мы в MotoGP как Ferrari в Формуле 1

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По мнению Клаудио Доменикали, с уходом Валентино Росси итальянцам все равно будет за кого болеть в мотоспорте

Глава Ducati: Мы в MotoGP как Ferrari в Формуле 1

Валентино Росси выиграл девять титулов чемпиона мира по мотогонкам и считается в Италии национальным героем. Однако в конце 2021 года он завершил карьеру и теперь будет присутствовать в MotoGP только как владелец своей команды VR46.

Насколько теперь у итальянцев снизится интерес к мотогонкам? Об этом издание Gazetta dello Sport спросило главу марки Ducati Клаудио Доменикали.

«Валентино, конечно, не заменим, он уникален, – заявил Доменикали. – В нем сочетаются талант, решимость, ориентация на достижение наивысших результатов и личное обаяние.

С другой стороны итальянцы могут гордиться и Ducati. Сейчас наш бренд представляет из себя куда больше, чем десять лет назад. Наше присутствие в мотоспорте очень заметно. Итальянцы могут успехами своих гонщиков, но и также нашими успехами как производителя высокотехнологичных мотоциклов. Для мотогонок мы уже сравнимы с Ferrari в Формуле 1: мы национальная итальянская марка».

Напомним, что в 2021 году Ducati выиграла в MotoGP в зачете конструкторов, а также в зачете команд. При этом титул в личном зачете достался гонщику Yamaha Фабио Куартараро.

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