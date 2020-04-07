Глава Aprilia призвал MotoGP взять пример с Ф1

Генеральный директор марки Aprilia Массимо Ривола назвал более чем логичным решение руководства Формулы 1 заморозить конструкцию гоночных машин, чтобы в чемпионате 2021 года участвовали по сути те же самые болиды, что и в нынешнем сезоне. По словам итальянца, этому примеру неплохо бы последовать и руководству MotoGP.

«Мы должны трезво оценивать ситуацию, в которой оказались, – пояснил Ривола в коротком интервью Autosport.com. – Пока света в конце тоннеля не видно, прогнозы неутешительны, и надо очень тщательно обдумывать свои решения.

Я думаю, что Формула 1 поступила правильно – и нам тоже надо рассмотреть такой вариант. Использование мотоциклов этого года в следующем сезоне позволит сэкономить немало денег, в этой идее нет ничего странного».

Впрочем, в отличие от Формулы 1, MotoGP не планировала следующей зимой переходить на новые технические требования – поэтому финансовый эффект от заморозки конструкции техники будет не так велик, как в Ф1. К тому же, возможности доработки целого ряда систем в чемпионате мира по мотогонкам и без этого сильно ограничены.

«Но это не единственная идея, которая поможет сэкономить, – продолжил Ривола. – К примеру, если этот сезон состоится, мотоциклы явно проедут меньше километров, чем планировалось. Быть может, тогда имеет смысл отказаться от запасного байка – чтобы в распоряжении каждого гонщика был один-единственный мотоцикл?»

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Первая гонка MotoGP, судя по всему, пройдет еще не скоро. Скрасить ожидание можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» – на ней доступны записи гонок прошлого (с русским комментарием) и прямые трансляции кибергонок, в которых принимают участие звезды MotoGP.