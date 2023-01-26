Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
Австрийский производитель вступает в сезон 2023 года в обновленных цветах и с обновленным составом
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Фотограф: KTM Images
Самое важное:
Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP
KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP
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Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы
Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы Новым руководителем Alfa Romeo стал бывший менеджер Кубицы
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