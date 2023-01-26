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Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP

Австрийский производитель вступает в сезон 2023 года в обновленных цветах и с обновленным составом

Галерея: презентация KTM перед новым сезоном MotoGP
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Фотограф: KTM Images

Мотоциклы Брэда Биндера и Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоциклы Брэда Биндера и Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
2/20

Фотограф: KTM Images

Мотоциклы Брэда Биндера и Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоциклы Брэда Биндера и Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер и Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Мотоцикл Брэда Биндера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоцикл Брэда Биндера, Red Bull KTM Factory Racing
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Мотоцикл Брэда Биндера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоцикл Брэда Биндера, Red Bull KTM Factory Racing
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Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
Джек Миллер, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Мотоцикл Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоцикл Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
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Фотограф: KTM Images

Мотоцикл Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
Мотоцикл Джека Миллера, Red Bull KTM Factory Racing
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KTM показала обновленную ливрею для сезона-2023 в MotoGP

Презентация Red Bull KTM Factory Racing
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Презентация Red Bull KTM Factory Racing

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