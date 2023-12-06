Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею
Коллектив Trackhouse Racing с 2024 года станет сателлитом Aprilia и займет в пелотоне место RNF
Джастин Маркс, совладелец Trackhouse Racing Team Aprilia, на презентации команды
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
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