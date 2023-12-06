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Галерея: новая американская команда MotoGP показала свою ливрею

Коллектив Trackhouse Racing с 2024 года станет сателлитом Aprilia и займет в пелотоне место RNF

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Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
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Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
2 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
3 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
4 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
5 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
6 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia

Презентация Trackhouse Racing Team Aprilia
7 - 7

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

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