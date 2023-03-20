Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
После слабого сезона-2022 RNF отказалась от сотрудничества с Yamaha и стала сателлитом Aprilia
RNF родилась чуть больше года назад из пепла закрытой команды SRT – но не смогла повторить успеха последней. В чемпионате 2022 года малайзийский коллектив занял только 11-е место. Его гонщики, включая победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу, ни разу не финишировали выше десятой позиции.
В новом сезоне MotoGP за RNF выступят перешедшие из KTM Мигель Оливейра и Рауль Фернандес. В ливрее мотоциклов по-прежнему доминируют темные цвета, а вот от прежнего ярко-желтого передка решено было отказаться.
Команда стала первым сателлитом Aprilia после возвращения марки в чемпионат в середине прошлого десятилетия. При этом ее мотоциклы все же будут отличаться от заводских по спецификации.
Новый сезон MotoGP стартует 26 марта в Портимане.
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
Фотограф: RNF Racing
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