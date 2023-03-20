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Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

После слабого сезона-2022 RNF отказалась от сотрудничества с Yamaha и стала сателлитом Aprilia

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia
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RNF родилась чуть больше года назад из пепла закрытой команды SRT – но не смогла повторить успеха последней. В чемпионате 2022 года малайзийский коллектив занял только 11-е место. Его гонщики, включая победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу, ни разу не финишировали выше десятой позиции. 

В новом сезоне MotoGP за RNF выступят перешедшие из KTM Мигель Оливейра и Рауль Фернандес. В ливрее мотоциклов по-прежнему доминируют темные цвета, а вот от прежнего ярко-желтого передка решено было отказаться. 

Команда стала первым сателлитом Aprilia после возвращения марки в чемпионат в середине прошлого десятилетия. При этом ее мотоциклы все же будут отличаться от заводских по спецификации. 

Новый сезон MotoGP стартует 26 марта в Портимане. 

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Мотоциклы команды RNF Racing
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Мотоциклы команды RNF Racing
Мотоциклы команды RNF Racing
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Рауль Фернандес, RNF Racing
Рауль Фернандес, RNF Racing
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Рауль Фернандес, RNF Racing
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Рауль Фернандес, RNF Racing
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