Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

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RNF родилась чуть больше года назад из пепла закрытой команды SRT – но не смогла повторить успеха последней. В чемпионате 2022 года малайзийский коллектив занял только 11-е место. Его гонщики, включая победителей Гран При Андреа Довициозо и Кэла Кратчлоу, ни разу не финишировали выше десятой позиции.

В новом сезоне MotoGP за RNF выступят перешедшие из KTM Мигель Оливейра и Рауль Фернандес. В ливрее мотоциклов по-прежнему доминируют темные цвета, а вот от прежнего ярко-желтого передка решено было отказаться.

Команда стала первым сателлитом Aprilia после возвращения марки в чемпионат в середине прошлого десятилетия. При этом ее мотоциклы все же будут отличаться от заводских по спецификации.

Новый сезон MotoGP стартует 26 марта в Портимане.

Рауль Фернандес, Мигель Оливейра, RNF Racing 1 / 9 Фотограф: RNF Racing Мотоциклы команды RNF Racing 2 / 9 Фотограф: RNF Racing Мотоциклы команды RNF Racing 3 / 9 Фотограф: RNF Racing Рауль Фернандес, RNF Racing 4 / 9 Фотограф: RNF Racing Рауль Фернандес, RNF Racing 5 / 9 Фотограф: RNF Racing Рауль Фернандес, RNF Racing 6 / 9 Фотограф: RNF Racing Мигель Оливейра, RNF Racing 7 / 9 Фотограф: RNF Racing Мигель Оливейра, RNF Racing 8 / 9 Фотограф: RNF Racing Мигель Оливейра, RNF Racing 9 / 9 Фотограф: RNF Racing