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Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP

Японцы последними из участников чемпионата мира представили свою модель для сезона 2023 года

Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP
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Марк Маркес и Хоан Мир, Repsol Honda Team
Марк Маркес и Хоан Мир, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Марк Маркес и Хоан Мир, Repsol Honda Team
Марк Маркес и Хоан Мир, Repsol Honda Team
2/19

Фотограф: Repsol Media

Honda RC213V команды Repsol Honda Team
Honda RC213V команды Repsol Honda Team
3/19

Фотограф: Repsol Media

Honda RC213V Марка Маркеса
Honda RC213V Марка Маркеса
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Фотограф: Repsol Media

Honda RC213V Хоана Мира
Honda RC213V Хоана Мира
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Мотоцикл Хоана Мира, Repsol Honda Team
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Марк Маркес, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Марк Маркес, Repsol Honda Team
Марк Маркес, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Марк Маркес, Repsol Honda Team
Марк Маркес, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Хоан Мир, Repsol Honda Team
Хоан Мир, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Хоан Мир, Repsol Honda Team
Хоан Мир, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Хоан Мир, Repsol Honda Team
Хоан Мир, Repsol Honda Team
13/19

Фотограф: Repsol Media

Мотоцикл Марка Маркеса, Repsol Honda Team
Мотоцикл Марка Маркеса, Repsol Honda Team
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Фотограф: Repsol Media

Детали Honda RC213V 2023 года
Детали Honda RC213V 2023 года
15/19

Фотограф: Repsol Media

Детали Honda RC213V 2023 года
Детали Honda RC213V 2023 года
16/19

Фотограф: Repsol Media

Детали Honda RC213V 2023 года
Детали Honda RC213V 2023 года
17/19

Фотограф: Repsol Media

Детали Honda RC213V 2023 года
Детали Honda RC213V 2023 года
18/19

Фотограф: Repsol Media

Детали Honda RC213V 2023 года
Детали Honda RC213V 2023 года
19/19

Фотограф: Repsol Media

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Honda показала мотоцикл Маркеса для нового сезона MotoGP
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