Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP
Японцы последними из участников чемпионата мира представили свою модель для сезона 2023 года
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
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