Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23
Чемпионы MotoGP показали свой новый байк и обновленный состав гонщиков на церемонии в Мадонна-ди-Кампилье
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
Фотограф: Ducati Corse
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