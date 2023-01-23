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Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23

Чемпионы MotoGP показали свой новый байк и обновленный состав гонщиков на церемонии в Мадонна-ди-Кампилье

Галерея: Ducati показала Desmosedici GP23
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Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
2/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
3/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
4/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
5/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
13/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
14/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
15/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
16/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
17/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
18/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
19/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
20/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
21/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
22/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
23/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
24/38

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
25/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, с боссом Ducati Team Джиджи Далл'Иньей
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, с боссом Ducati Team Джиджи Далл'Иньей
26/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
27/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
28/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team
Франческо Баньяя, Ducati Team
29/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team
Франческо Баньяя, Ducati Team
30/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team
Франческо Баньяя, Ducati Team
31/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Ducati Team
Франческо Баньяя, Ducati Team
32/38

Фотограф: Ducati Corse

Энеа Бастьянини, Ducati Team
Энеа Бастьянини, Ducati Team
33/38

Фотограф: Ducati Corse

Энеа Бастьянини, Ducati Team
Энеа Бастьянини, Ducati Team
34/38

Фотограф: Ducati Corse

Энеа Бастьянини, Ducati Team
Энеа Бастьянини, Ducati Team
35/38

Фотограф: Ducati Corse

Энеа Бастьянини, Ducati Team
Энеа Бастьянини, Ducati Team
36/38

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Микеле Пирро, Ducati Team
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Микеле Пирро, Ducati Team
37/38

Фотограф: Ducati Corse

Микеле Пирро, Ducati Team
Микеле Пирро, Ducati Team
38/38

Фотограф: Ducati Corse

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