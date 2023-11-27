Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP
Драматичный финал сезона на трассе Рикардо Тормо назвал обладателя титула: Хорхе Мартин столкнулся с Марком Маркесом и выбыл из борьбы, а Франческо Баньяя выиграл гонку и весь сезон. Это его второе чемпионство в премьер-классе и третье в карьере
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Ducati
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing, авария
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Хорхе Мартин, Pramac Racing, после аварии
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Марк Маркес, Repsol Honda Team, после аварии
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
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