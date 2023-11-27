MotoGP Гран При Валенсии
Галерея

Галерея: авария в Валенсии, которая сделала Баньяю чемпионом MotoGP

Драматичный финал сезона на трассе Рикардо Тормо назвал обладателя титула: Хорхе Мартин столкнулся с Марком Маркесом и выбыл из борьбы, а Франческо Баньяя выиграл гонку и весь сезон. Это его второе чемпионство в премьер-классе и третье в карьере

Опубликованная
Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
Читайте также:

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Ducati

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Ducati
1 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
2 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
3 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
4 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Авария: Марк Маркес, Repsol Honda Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing
5 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
6 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
7 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
8 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
9 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария
10 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing, авария

Хорхе Мартин, Pramac Racing, авария
11 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Хорхе Мартин, Pramac Racing, после аварии

Хорхе Мартин, Pramac Racing, после аварии
12 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, после аварии

Марк Маркес, Repsol Honda Team, после аварии
13 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
14 - 16

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
15 - 16

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки

Франческо Баньяя, Ducati Team, чемпион мира и победитель гонки
16 - 16

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Итоговое положение в общем зачете MotoGP
Марк Маркес
Больше от
Марк Маркес
Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP

Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP Honda официально назвала Марини своим гонщиком на новый сезон MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Итоговое положение в общем зачете MotoGP

MotoGP
Гран При Валенсии

Итоговое положение в общем зачете MotoGP Итоговое положение в общем зачете MotoGP

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

MotoGP
Гран При Валенсии

Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено) Стартовая решетка Гран При Валенсии MotoGP (обновлено)

Самое важное:

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

F1 Формула 1

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

MGP MotoGP

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46 Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

F1 Формула 1

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024 Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.