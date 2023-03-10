Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP
Итальянский производитель последним из участников чемпионата мира провел презентацию своей гоночной техники 2023 года
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Фотограф: Aprilia Racing
Галерея: Honda RC213V для нового сезона MotoGP
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