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Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP

Итальянский производитель последним из участников чемпионата мира провел презентацию своей гоночной техники 2023 года

Галерея: Aprilia показала байк для нового сезона MotoGP
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Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
1/22

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
2/22

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
3/22

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
4/22

Фотограф: Aprilia Racing

Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
Мотоцикл Маверика Виньялеса, Aprilia Racing
5/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
6/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
7/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
8/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
9/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
10/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
11/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
12/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
13/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
14/22

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
15/22

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
16/22

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
17/22

Фотограф: Aprilia Racing

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing
18/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
19/22

Фотограф: Aprilia Racing

Aprilia RS-GP
Aprilia RS-GP
20/22

Фотограф: Aprilia Racing

Лоренцо Савадори, Aprilia Racing Team
Лоренцо Савадори, Aprilia Racing Team
21/22

Фотограф: Aprilia Racing

Маверик Виньялес, Алеш Эспаргаро, Лоренцо Савадори, Романо Альбезиано, технический директор Aprilia Racing, Массимо Ривола, генеральный директор Aprilia Racing
Маверик Виньялес, Алеш Эспаргаро, Лоренцо Савадори, Романо Альбезиано, технический директор Aprilia Racing, Массимо Ривола, генеральный директор Aprilia Racing
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Фотограф: Aprilia Racing

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