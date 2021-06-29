Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP / Голландский ТТ Новости

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

Автор:

По слова Алеша Эспаргаро из Aprilia, прошедший Гран При доставил ему негативные эмоции, хотя у мотоцикла была хорошая скорость

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

Испанец завершил гонку Dutch TT на восьмом месте, уступив несколько сотых Марку Макркесу в финишном рывке. От зоны подиума Алеша отделили всего пять секунд. Несмотря на неплохой результат, он признался, что испытывал после финиша внутреннее разочарование. 

«Я доволен своей скоростью, но в то же время сильно расстроен, – объяснил Эспаргаро. – Знаете, как бы это правильно описать, на дистанции я в каком-то сысле чувствовал себя идиотом – мотоцикл был быстр, и я готов был сразиться за место на пьедестале, так как в это всегда наша цель. 

Но в гонке мне просто не удавалось обгонять. У нас ограничены возможности двигателя, это сказывается на прямых и не позволяет опережать соперников. 

Сегодня я был намного сильнее Франческо Баньяи или Джека Миллера, но так и застрял за ними. Подобное крайне досадно. 

В самом конце я наконец-то получил свободную трассу и проехал свой лучший круг. Время составило 1:33.3 – это очень быстро, почти как в квалификации. Я тотчас догнал Баньяю и опять застрял позади». 

По итогам девяти прошедших Гран При только у Suzuki и Aprilia нет побед, но гонщики японской марки хотя бы трижды были на подиуме. Aprilia же пока так и не удается завоевать хотя бы один призовой кубок с момента старта программы в 2016 году. 

Ожидается, что с будущего сезона марку усилит перешедший из Yamaha Маверик Виньялес.

Читайте также:

Сезон MotoGP продолжится в августе после летнего перерыва. О том, каким окажется развитие событий в чемпионате мира, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Поделились
Комментарии

Связанное видео

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Предыдущая новость

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

5 ч
2
Формула 1

Технический директор Mercedes опроверг Вольфа: Обновления будут

2 ч
3
Формула 1

Брандл: В Mercedes разучились сражаться изо всех сил

2 ч
4
Формула 1

Зачем Red Bull тратит силы на машину 2021 года? Хаккинен объяснил

22 ч
5
Формула 1

Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull

22 ч
Самое важное:
«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро
MotoGP

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

56мин
Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

28 июн. 2021 г.
Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно
MotoGP

Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно

27 июн. 2021 г.
Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене

27 июн. 2021 г.
Лидер MotoGP Куартараро одержал уверенную победу в Ассене
MotoGP

Лидер MotoGP Куартараро одержал уверенную победу в Ассене

27 июн. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Больше от
Льюис Дункан
Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно
MotoGP

Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно

Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене Голландский ТТ
MotoGP

Гонщику MotoGP Морбиделли сделали успешную операцию на колене

Алеш Эспаргаро Больше от
Алеш Эспаргаро
Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни Гран При Франции
MotoGP

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

Выставил ногу, махал руками, показал средний палец. Два пилота MotoGP повздорили на квалификации в Шпильберге Гран При Австрии
MotoGP

Выставил ногу, махал руками, показал средний палец. Два пилота MotoGP повздорили на квалификации в Шпильберге

Aprilia продлила контракт с Эспаргаро на два года
MotoGP

Aprilia продлила контракт с Эспаргаро на два года

Aprilia Racing Team Gresini Больше от
Aprilia Racing Team Gresini
Довициозо продолжит работу с Aprilia
MotoGP

Довициозо продолжит работу с Aprilia

Довициозо протестирует мотоцикл Aprilia
MotoGP

Довициозо протестирует мотоцикл Aprilia

Босса команды MotoGP ввели в искусственную кому
MotoGP

Босса команды MotoGP ввели в искусственную кому

Самое читаемое Сегодня

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года
Формула 1 Формула 1

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

Технический директор Mercedes опроверг Вольфа: Обновления будут
Формула 1 Формула 1

Технический директор Mercedes опроверг Вольфа: Обновления будут

Брандл: В Mercedes разучились сражаться изо всех сил
Формула 1 Формула 1

Брандл: В Mercedes разучились сражаться изо всех сил

Зачем Red Bull тратит силы на машину 2021 года? Хаккинен объяснил
Формула 1 Формула 1

Зачем Red Bull тратит силы на машину 2021 года? Хаккинен объяснил

Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull

Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: 10 самых интересных технических решений

Босс Ferrari разобрался в проблемах Mercedes
Формула 1 Формула 1

Босс Ferrari разобрался в проблемах Mercedes

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Самое важное:

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро
MotoGP MotoGP

«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно
MotoGP MotoGP

Виньялес опроверг переход в Aprilia. Но как-то неуверенно

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.