«Чувствовал себя идиотом». Гонка MotoGP расстроила Эспаргаро

Испанец завершил гонку Dutch TT на восьмом месте, уступив несколько сотых Марку Макркесу в финишном рывке. От зоны подиума Алеша отделили всего пять секунд. Несмотря на неплохой результат, он признался, что испытывал после финиша внутреннее разочарование.

«Я доволен своей скоростью, но в то же время сильно расстроен, – объяснил Эспаргаро. – Знаете, как бы это правильно описать, на дистанции я в каком-то сысле чувствовал себя идиотом – мотоцикл был быстр, и я готов был сразиться за место на пьедестале, так как в это всегда наша цель.

Но в гонке мне просто не удавалось обгонять. У нас ограничены возможности двигателя, это сказывается на прямых и не позволяет опережать соперников.

Сегодня я был намного сильнее Франческо Баньяи или Джека Миллера, но так и застрял за ними. Подобное крайне досадно.

В самом конце я наконец-то получил свободную трассу и проехал свой лучший круг. Время составило 1:33.3 – это очень быстро, почти как в квалификации. Я тотчас догнал Баньяю и опять застрял позади».

По итогам девяти прошедших Гран При только у Suzuki и Aprilia нет побед, но гонщики японской марки хотя бы трижды были на подиуме. Aprilia же пока так и не удается завоевать хотя бы один призовой кубок с момента старта программы в 2016 году.

Ожидается, что с будущего сезона марку усилит перешедший из Yamaha Маверик Виньялес.

Сезон MotoGP продолжится в августе после летнего перерыва. О том, каким окажется развитие событий в чемпионате мира, вы сможете узнать из прямых трансляций на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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