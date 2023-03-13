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Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1

На тестах в Портимане японская команда поставила на свой мотоцикл M1 аэродинамический элемент, более характерный для совсем других гонок

Антон Кинтия
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Фото дня: Yamaha поставила на мотоцикл антикрыло в стиле Ф1
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В последнее время на технике MotoGP можно увидеть все больше всевозможных аэродинамических элементов – прежде всего, это различные открылки и обтекатели. Однако в Yamaha явно продвинулись на шаг дальше: по ходу финальных тестов в Португалии, когда до конца заездов оставалось всего несколько часов, на байке M1 появилось необычное заднее антикрыло.

Больше всего оно похоже на те, что до недавней реформы регламента использовались на машинах Формулы 1.

«Зимой мы серьезно поработали, я никогда за всю карьеру не видел такого количества разных новинок, – сказал спортивный директор Массимо Мерегали. – На тестах мы опробовали их, чтобы решить, какие будем использовать дальше». 

Прошлый сезон чемпионата мира Yamaha закончила второй в зачете производителей. Первый Гран При сезона-2023 пройдет в последний уик-энд марта на той же трассе в Алгарве.

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